LuxLeaks klokkenluiders veroordeeld

In een reactie lieten de klokkenluiders weten teleurgesteld te zijn. Volgens hun advocaten hadden ze moeten worden vrijgesproken, omdat ze met het vrijgeven van de documenten het maatschappelijk belang dienden. Ze gaan mogelijk in cassatie.

Klokkenluiders zijn teleurgesteld: ze hadden moeten worden vrijgesproken, het was van maat­schap­pe­lijk belang

Het internationale journalistieke onderzoek LuxLeaks, waaraan onder meer Trouw meedeed, toonde in 2014 aan welke gunstige, geheime afspraken (rulings) multinationals maakten met Luxemburg. De documenten kwamen van accountantsbureau PricewaterhouseCoopers (PwC), waar de klokkenluiders werkten, en bevatten meer dan 500 rulings over bedrijven als Ikea, Pepsi, Walt Disney, Avery Dennison en het Nederlandse WE. Luxemburg was onder meer populair bij deze bedrijven omdat over bijvoorbeeld inkomsten uit leningen, dividend of royalties geen of nauwelijks belasting wordt geheven.

Geheimhoudingsclausule Hoewel het hof in Luxemburg erkent dat er een maatschappelijk belang was bij het openbaar maken van de documenten, vond het toch dat de klokkenluiders straf verdienden omdat ze de geheimhoudingsclausule in hun contract met PwC hebben geschonden. De journalist aan wie ze de documenten in eerste instantie gaven, de Fransman Edouard Perrin, werd net als bij de rechtbank vrijgesproken. Perrin publiceerde over de documenten in 2012 en 2013 en deelde ze daarna met het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), waar Trouw deel van uitmaakt. Daarna volgden in november 2014 LuxLeaks-publicaties in tientallen landen. Vorig jaar publiceerden ICIJ-journalisten onder meer over de PanamaPapers.

Maatregelen Het LuxLeaks-onderzoek was mede aanleiding voor EU-maatregelen tegen belastingontwijking. Zo tekenden EU-ministers van financiën in februari een akkoord over het blokkeren van sluiproutes, die ontstaan bij zogeheten ‘hybride mismatches’ tussen EU-landen. Die zorgen ervoor dat bedrijven nergens belasting betalen, of dat ze in twee landen aftrekbaarheid genieten. Ook in het grotere verband van de Oeso, de organisatie van industrielanden, worden mede door het LuxLeaks-onderzoek dergelijke belastingafspraken inmiddels gemaakt. Vooruitlopend op de uitspraak over de klokkenluiders van vandaag noemde eurocommissaris Vestager (mededinging) maandag hun handelwijze een ‘goede zaak’. Ze zei dat het van groot belang is dat werknemers die misstanden aan de kaak willen stellen de autoriteiten waarschuwen. De EU werkt aan betere bescherming van klokkenluiders. Lees ook: "Maakt de EU eindelijk een einde aan de belastingtrucs van grote bedrijven?" "Fiscaal lek achtervolgt klokkenluiders" In de EU is een belastingrevolutie gaande

