Luxeresort voor supervrouwen stuit op verzet van Finse ombudsman

Deze zomer bieden vier bungalows elke week plaats aan tien uitverkorenen die hun dagen zullen vullen met wat beweging (denk aan: yoga, kajakken, snorkelen), wat ontspanning (massages, manicures, Finse sauna's), wat superfoods (spreekt voor zich) en netwerken.

Wie nu denkt: doe mij maar zo'n reisje, kan beter haar verwachtingen nog even temperen. De kosten van tussen de 3000 en 6000 euro zijn niet het enige obstakel. Alle geïnteresseerden moeten zich vooraf bewijzen. Iedereen wordt doorgelicht en kanshebbers mogen op videosollicitatie. Alleen als initiatiefnemer Kristina Roth je super genoeg acht, verdien je een plekje op het eiland.

De Finse ombudsman voor gelijkheid vindt het concept twijfelachtig en onderzoekt of het legaal is. Mag Roth op basis van geslacht en gradatie van superheid vakantiegangers de toegang tot haar resort weigeren? De Finse wet verbiedt bedrijven hun eigen klanten uit te kiezen.

Roth wilde een stimulerend netwerkmilieu creëren, 'zoals mannen een golfbaan of een sigarenclub hebben'

"We zijn het gemiddelde van de vijf mensen met wie we onszelf omgeven", zegt de Duits-Amerikaanse Roth tegen CNN. "Mijn filosofie is dat als je jezelf met fantastische vrouwen omringt, je het gemiddelde wordt van die groep." Wat Roth in kandidaten zoekt, vervolgt ze, is in de eerste plaats een 'uitmuntende en opgewekte persoonlijkheid', want 'je bent toch op een eiland', en 'dat is wat het leuk en spannend maakt voor iedereen'.