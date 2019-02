Luxe merken doen het goed, ook (of juist) bij jongeren

Bijvoorbeeld die van het Franse concern Kering, moederbedrijf van Gucci en Yves Saint Laurent. Vorig jaar groeide de omzet van Kering met 26 procent tot 13,7 miljard euro. Ook het Franse bedrijf Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), eigenaar van Dior, draaide een goed jaar, de omzet steeg met 10 procent tot bijna 47 miljard euro.

Jongeren worden vooral gelokt door reclame op sociale media voor de goedkopere artikelen uit de collecties van dure merken, een tas of een shirt. “Er zijn duizenden vloggers die bijvoorbeeld een Chanel-tas promoten”, zegt Dirk Mulder, sectoranalist bij ING. Influencers op sociale media zijn populair onder jongeren. Deze vloggers hebben een bereik van miljoenen volgers. Tegen betaling promoten zij artikelen van bekende merken.

Een van de bekendste Nederlandse vloggers is visagiste Nikkie de Jager van Nikkie Tutorials. Met zo’n 11 miljoen volgers op YouTube laat zij regelmatig zien welke producten zij gebruikt voor een bepaalde make-up-look. Ook heeft zij beroemdheden als Kim Kardashian en de Britse zangeres Jessie J., opgemaakt, populaire sterren onder jongeren.

Goudkleurige bontjas

Op een willekeurige dag valt het in de P.C. Hooftstraat mee met de drukte, maar één ding is zeker: toeristen en jonge mensen zijn het winkelend publiek. Twee jonge meiden lopen er met een papieren witte tas in de hand van het Franse merk Moncler. Aan de overkant van de straat bekijkt een vrouw met een goudkleurige bontjas en een deftig tasje van het Amerikaanse merk Guess in de hand, naar de etalage van het Franse merk Chanel.

Dat jongeren meer deel uit maken van de consumentengroep, merken medewerkers van de verschillende winkels in de P.C. Hooftstraat ook. Eugenia Colomban, een jonge Italiaanse brunette, werkt in de Dolce & Gabbana-winkel. “Luxe merken gebruiken beroemdheden om artikelen te promoten op sociale media of op de rode loper”, zegt zij. “Jongeren vragen dan specifiek naar het artikel die zij op de pagina van een beroemdheid hebben gezien.”

Nikkie Tutorials maakt een selfie met fans in New York City © Raymond Hall, GC Images

Nadir Tabaouni, salesadviseur bij Emporio Armani, ziet ook dat merken rekening houden met jongeren door goedkopere kledinglijnen te introduceren. “Bij ons gaat het erg goed met de basic Armani-shirts, te koop vanaf zestig euro. Iemand van twintig kan dat best betalen.” Paolo Invernizzi, een Italiaan in pak en medewerker bij Tommy Hilfiger, sluit zich hierbij aan. “Tommy Jeans is speciaal voor tieners ontworpen en een stuk goedkoper dan de rest van ons assortiment. Deze lijn verkoopt erg goed.”

Ook toeristen zien de verkopers veel, zij hebben genoeg geld voor de dure artikelen. Voornamelijk vakantiegangers uit China, Rusland en Arabische landen komen naar de dure Europese winkelstraten om de laatste Chanel-tas te scoren. “De prijzen in Europa zijn lager dan in hun land van herkomst”, zegt Mulder.