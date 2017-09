Luuk de Jong, de don die sjokt van PSV

27 is hij nu, in ieder geval lichamelijk in de bloei van zijn leven. Niet gemaakt om heen en weer te lopen langs de zijlijn van het Abe Lenstra Stadion. Van de spits die sneller scoorde dan zijn schaduw is hij verworden tot een pinchhitter die moet voorkomen dat zijn elftal verliest. Maar daar is deze middag geen enkel zicht op. Sc Heerenveen is op eigen veld heer en meester, leidt op het moment dat Luuk de Jong moet invallen met 2-0 via vroege treffers van Zeneli en Ghoochannejhad en geeft PSV veel stof tot nadenken.

De tegenwind is niet bepaald van het formaat-Irma, toch bezwijken bij het eerste de beste briesje al meteen de dijken bij PSV. Was het vorig seizoen vooral een mentale kwestie, nu blijkt de formatie van Phillip Cocu ook op kwalitatief gebied niet mee te kunnen komen voor het hoogste niveau. Tegen zwakke broeders als NAC en Roda JC kwam dat deficit nog niet direct aan de oppervlakte, maar vandaag tegen een ontketend Heerenveen is er geen houden aan. In elke linie mist PSV kwaliteit, met name in defensief opzicht. De Friese buitenspelers Zeneli en Ødegaard zijn ongrijpbaar voor Arias en Paal en in het centrum van de defensie vormen Isimat en Luckassen een duo dat qua onhandigheid Peppi en Kokki naar de kroon steekt. Geen wonder dat PSV tot vlak voor het sluiten van de transfermarkt op zoek was naar nieuwe verdedigende impulsen, maar al de inspanningen bleken tevergeefs.

Spits Luuk de Jong doet wat hij kan, maar effect sorteert zijn geploeter nauwelijks

Transferveto Tot ergernis ook van Luuk de Jong, die zijn koffers al gepakt had om te verkassen naar Bordeaux. Maar omdat PSV niet doorpakte, kwam er een transferveto uit de trainerskamer. Geen aan-, dan ook geen verkopen, verordonneerde Cocu en dus kon De Jong niet veel anders doen dan zijn koffers weer uit te pakken en zijn plek op de reservebank op te zoeken, die hij vandaag na precies een uur achter zich laat om in te vallen voor Ramselaar. PSV wordt op een ongenadige manier afgeschminkt door Heerenveen De spits doet wat hij kan, maar effect sorteert zijn geploeter nauwelijks. Dat kan ook niet andersin het inmiddels tot een tiental afgeslankte gezelschap. Het gehypte Mexicaanse wonderkind Lozano kan zijn frustraties niet bedwingen, reageert zich af op de enkels van Dumfries, een van de uitblinkers aan Friese zijde, en mag van arbiter Blom meteen inrukken. Ga er dus maar aan staan, als De Jong zijnde. Een half uur later mag PSV blij zijn dat de schade van de Heerenveense orkaan beperkt is gebleven tot twee treffers. Ghoochannejhad mist nog een penalty, spits Thorsby mag de bal vrolijk hooghouden in het vijandelijke strafschopgebied, om maar even aan te geven hoe de verhoudingen deze middag liggen. PSV wordt op een ongenadige manier afgeschminkt, en dat in aanloop naar de eerste (semi-)klassieker van het seizoen, komend weekend tegen Feyenoord.

Politiek-correct Hoffelijk als hij is, verlaat De Jong niet via de achterdeur het Abe Lenstra Stadion, maar geeft de Achterhoeker keurig tekst en uitleg in politiek-correct Nederlands. Natuurlijk staat hij te popelen om weer eerste spits te worden, geeft hij alles tijdens wedstrijden en trainingen, is het teleurstellend als hij naam zijn niet ontwaart bij de basis-elf, maar zal hij te allen tijde zijn best doen als de trainer een beroep op hem doet. “Het is mijn werk, hè?” zegt hij ten overvloede tegen de journalist die hem bijna een depressie probeert aan te praten. En weg is ie weer, sjokkend op zoek naar de uitgang en de spelersbus voor een lange rit terug naar het Brabantse. Hoe De Jong verdween uit Heerenveen, je zou er bijna een boek over kunnen schrijven.

‘Veldheer’ Schaars deelt lakens uit Twee seizoenen geleden werd hij nog landskampioen met PSV, nu deelt Stijn Schaars op het middenveld van sc Heerenveen de lakens uit. En de manier waarop hij dat tegen zijn oude club deed, verleidde zijn trainer Jurgen Streppel tot de vergelijking met een ‘veldheer’. Waar PSV een schrijnend gebrek had aan regie, ontpopte Schaars zich juist tot de patron van de thuisclub. Bijna elke aanval had zijn oorsprong bij de 33-jarige regisseur die speelde als in zijn beste dagen. “Haha, ik kan nog wel wat, hoor”, aldus een glunderende Schaars na afloop. “En dan is het heerlijk als het juist tegen PSV lukt. Ik heb geen last van revanchegevoelens, maar als je goed speelt tegen de top drie is dat altijd leuk. We willen dominant spelen, dat hebben we vandaag laten zien. Om de topclubs echt uit te dagen, daarvoor is onze selectie wellicht wat te smal, maar op een goede dag kunnen we iedereen aan. Dat hebben we vandaag laten zien.”

