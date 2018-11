Luuk de Jong bekroont zijn wederopstanding met een omhaal voor de eeuwigheid

Natuurlijk, er was in de eerste helft wat ophef toen scheidsrechter Van Boekel op advies van de video assistant referee een mislukte sliding van Thorsby opwaardeerde tot een ingreep die een rode kaart rechtvaardigde, maar zo’n VAR-interventie is allang geen noviteit meer. En ja, er was na twaalf minuten een goal van Lozano die als enige reageerde op een voorzet van Bergwijn, waar een handvol Heerenveen-verdedigers apathisch stond toe te kijken, naar later bleek de specialiteit van het huis. Maar een PSV dat vroeg op voorsprong komt dit seizoen, dat baart ook geen opzien meer.

Lees verder na de advertentie

Dus even terug naar die 52ste minuut. Op de rand van het strafschopgebied heeft Lozano net zijn voorzet afgeleverd die hij nu nakijkt. Rond de penaltystip hangt bijna in horizontale positie de topscorer van de eredivisie die, nauwelijks gehinderd door de Heerenveen-verdedigers Floranus en Høegh, een acrobatisch hoogstandje in gedachten heeft. De Engelsen reppen van een bicycle kick, letterlijk ‘fietsschop’ omdat je voorafgaand een soort fietsbeweging maakt. Zelfs de Duitsers hebben hun fantasie erop losgelaten: Fallrückzieher, een achterwaarts valschot. De Noren eren met hun brassespark, letterlijk: Braziliaans schot, de uitvinders van dit kunststukje. Het Nederlands doet het af zonder al te veel omhaal van woorden.

Dan is daar Luuk de Jong. Hangend in de lucht voor een actie die het hoogtepunt van zijn revival moet worden

De omhaal van Luuk de Jong is in de maak, de spits hangt prachtig in de lucht, het publiek houdt de adem in. Sommige onverlaten mogen dan een week eerder op mensonterende wijze de plaatselijke Sinterklaas-intocht hebben verstoord, vanavond hebben ze minder kwaad in de zin. Ze juichen voor de regerend kampioen, in wiens handen zij ook de komende kampioensschaal al zien verdwijnen. Twaalf wedstrijden onderweg, twaalf duels zonder puntverlies, zij die uitgerust zijn met iets meer hersencellen dan de gemiddelde anti-zwartepiethater, hebben al uitgerekend dat een eindklassering met 102 punten tot de mogelijkheden behoort.

Om in te lijsten Maar eerst moet vanavond even afgerekend worden met de argeloze opponent, want zo naïef speelt Heerenveen. De Friezen dolen wat in de rondte, produceren geen enkel schot op doel en hebben een defensie meegenomen die enkel in naam verdedigt, niet in de praktijk. Zie Bergwijn constant langs Bulthuis snellen, zelfs zonder een noemenswaardige passeerbeweging. Zie de overige verdedigers ruimtes weggeven waar echte blokkeerfriezen zich voor zouden schamen. Toch leidt die haperende dekkingsgraad lange tijd tot niet meer goals dan die ene van Lozano. Maar dan is daar Luuk de Jong. Hangend in de lucht voor een actie die het hoogtepunt van zijn revival moet worden. Want ja, hij werd op diezelfde plek nog niet zo heel lang geleden uitgefloten en vervloekt. Luuk de Jong als de spits bij wie, eenmaal in balbezit, het vijfje plots vierkant werd, zo werd hij getypeerd. Z’n koffers stonden al meermalen gepakt. Hij zou naar Bordeaux gaan, schimmige clubs uit Mexico en China toonden interesse. En wat deed De Jong, huiverig geworden door wat mislukte buitenlandse avonturen? Hij verlengde afgelopen zomer doodleuk zijn contract in Eindhoven met een jaar. Een wijs besluit weet hij nu. Gevierendeeld moest hij een paar jaar geleden worden, gevierd wordt hij nu. Topscorer van de eredivisie, terug bij Oranje, zijn beslissing pakte perfect uit. Zoals ook deze keuze de juiste blijkt. Hij hangt in de lucht, prachtig in balans, en staat op het punt om via een omhaal de bal achter Heerenveen-goalie Hahn te laten ploffen. À la Klaus Fischer, Marco van Basten of Cristiano Ronaldo. Eerder dit jaar lukte het ’m al tegen FC Utrecht, maar tartte hij minder de zwaartekracht dan nu. Als hij nu links over zijn schouder zou kijken, weet hij de doellat bijna op gelijke hoogte. We halen het beeld uit de pauzestand, de volmaakte omhaal is daar. De Jong moet nog terug op aarde komen als de bal als een streep in het doel verdwijnt. Aan de wetten van de gravitatie valt niet te tornen, maar in dit geval had De Jong nog even mogen blijven zweven. Het publiek brult extatisch, aan de zijkant van het veld legt coach Van Bommel zijn handen langs zijn hoofd, een beetje zoals de man op het beroemdste schilderij van Edvard Munch. Hij ondergaat dezelfde sensatie als iedereen in het stadion: Wat Een Goal. De mooiste treffer uit het toch al zo omvangrijke oeuvre van De Jong is daar. Een goal om in te lijsten, een omhaal voor de eeuwigheid.

De mooiste ooit De bewieroking van de wereldgoal van Luuk de Jong hield zaterdag lange tijd aan, tot ver na afloop van PSV-Heerenveen. Spelers en trainer kwamen superlatieven tekort om het hoogstandje van de spits te duiden. Mark van Bommel vond het ‘een goal om van te smullen’, Steven Bergwijn had de goal al vlak na de wedstrijd ‘vier of vijf keer’ teruggekeken. De goalgetter zelf kwam enigszins beduusd weer onder de mensen. “Ik denk dat dit wel de mooiste goal is die ik ooit heb gemaakt,” gaf De Jong zijn kunststukje de hoogst denkbare notering mee in zijn persoonlijke klassement van treffers. “Ik kan me nog een solo bij FC Twente en een omhaal tegen FC Utrecht herinneren, maar deze was mooier. Ik hing ook een stuk hoger in de lucht. Ja, en als het dan lukt... Ik kreeg er gewoon kippenvel van.” Met zijn twaalf treffers heeft hij nu al meer goals gemaakt dan in het hele voorgaande seizoen. De beslissing om in Eindhoven te blijven pakt goed uit, vindt De Jong. “Ik heb het hier niet altijd even makkelijk gehad, dat weet iedereen. M’n mentaliteit heeft me er doorheen gesleept, ook in de moeilijke tijden. Ik heb altijd het vertrouwen gehad dat het goed zou komen, dat heeft zich uitbetaald. Van deze treffer ga ik nog even nagenieten, maar dan gaat de focus snel weer op Barcelona en Feyenoord.”

Lees ook: