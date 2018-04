Lula geeft zich over aan de politie, maar is politiek nog lang niet uitgespeeld

Dagenlang was Brazilië in de ban van maar één vraag: geeft ex-president Luiz Inácio Lula da Silva zich over aan de politie of niet? Hij had van de rechter tot vrijdag de gelegenheid gekregen zich bij de politie te melden om zijn celstraf van 12 jaar en een maand te beginnen wegens het aannemen van een appartement in ruil voor opdrachten voor het bouwbedrijf. Als hij dat niet zou doen, zou hij worden gearresteerd.

Lees verder na de advertentie

Maar Lula verschool zich sinds donderdag in het gebouw van de metaalwerknemersvakbond in São Bernardo do Campo en hulde zich in stilzwijgen. Duizenden mensen hadden zich als menselijk schild opgesteld om te voorkomen dat de politie hem zou halen. Pas na een herdenkingsdienst zaterdag voor zijn overleden vrouw, die 68 geworden zou zijn, liet Lula van zich horen. In een emotionele toespraak van een uur herhaalde dat hij onschuldig is en dat het proces over het appartement dat tegen hem is gevoerd is bedoeld om ervoor te zorgen dat hij geen president meer kan worden.

Duizenden mensen hadden zich als menselijk schild opgesteld om te voorkomen dat de politie hem zou halen

Diep verdeeld De Arbeiderspartij handhaaft Lula echter als kandidaat. In augustus moet de Kiesraad beslissen of dat zo kan blijven, al zit hij dan in de gevangenis. Mocht hij geen kandidaat meer kunnen zijn dan heeft links een probleem, want op dit moment is er niemand die hetzelfde aantal kiezers kan trekken als de charismatische Lula. Mocht Lula geen kandidaat meer kunnen zijn, dan heeft links een probleem Hij leidt de peilingen met ruim 30 procent van de stemmen, twee keer zo veel als de nummer twee, de uiterst rechtse Jair Bolsonaro. Partijvoorzitster Gleisi Hoffmann riep het publiek in São Bernardo do Campo dan ook op om mediagigant Globo te boycotten. Lula en de zijnen zien Globo als de aanstichter van het kwaad om hem en de Arbeiderspartij als corrupt af te schilderen. Tekst gaat verder onder de afbeelding. Lula komt aan bij de gevangenis van Curitiba, waar hij zijn straf moet uitzitten. © EPA Brazilianen zijn diep verdeeld over Lula en zijn corruptieveroordeling. Voor gepensioneerd wiskundige Rossana Falcao (59) zijn de complottheorieën van het Lula-kamp grote lariekoek. De rechter heeft zijn werk uitstekend gedaan en Lula moet als elke andere burger gehoorzamen aan de wet. “De opschudding die hij veroorzaakt heeft is ontoelaatbaar”, foetert ze op het moment dat de omsingeling van het vakbondskantoor nog gaande is. “Politie, grijp in!” Zij is een van de Brazilianen die er reikhalzend naar uitkijkt dat er een eind komt aan de corruptie. Dat Lula’s Arbeiderspartij daar een groot aandeel in heeft, is voor haar zo klaar als een klontje. “Ze zijn dertien jaar aan de macht geweest.”