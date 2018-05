Lucky loser Trungelliti verruilt strand voor gravel

Na zijn uitschakeling in de kwalificaties op Roland Garros haastte Marco Trungelliti zich naar huis. De in Barcelona woonachtige Argentijnse tennisser kreeg bezoek van zijn oma, moeder en broer en zou met hen een aantal dagen doorbrengen. Deze zondag zouden ze naar het strand gaan. Een onverwacht bericht van zijn coach veranderde de invulling van het familie-uitje. Als Trungelliti zich maandagochtend op tijd in Parijs kon melden, mocht hij alsnog meedoen aan het hoofdtoernooi van het Franse grandslamtoernooi.

De 28-jarige Trungelliti, de nummer 190 van de tenniswereld, had vijf minuten bedenktijd nodig om de knoop door te hakken: op naar Parijs. Klein probleem was wel dat een aantal vluchten van Barcelona naar Parijs was geannuleerd en dat het treinverkeer tussen beide steden werd geteisterd door stakingen. De beste optie was de auto en dus stapte hij met oma Daphne (volgende maand wordt zij 89), moeder Susanna en broer Andre in de auto die zijn familieleden op het vliegveld hadden gehuurd.

De ruim tien uur durende reis van duizend kilometer bleek achteraf de moeite meer dan waard. Als vervanger van de geblesseerde Nick Kyrgios zegevierde Trungelliti in vier sets (6-4, 5-7, 6-4, 6-4) over Bernard Tomic, een triomf die hem 79.000 euro opleverde. "Ik probeerde net te doen alsof het een normale situatie was en een normale tennispartij", zei Trungelliti na zijn zege op een drukbezochte persconferentie.

Lange reis

Normaal was het natuurlijk niet. "Mijn oma stond onder de douche en ik riep tegen haar: opschieten, we gaan naar Parijs", vertelde de Zuid-Amerikaan over de plotselinge hectiek van de zondag. Snel werden wat kleren in koffers gestopt, de tennistas van Trungelliti was nog niet uitgepakt. Het viertal vertrok om één uur in de middag en na iedere twee uur een stop werd Parijs om elf uur 's avonds bereikt.

De reis vormde niet zo'n probleem, zei Trungelliti. Lange autoritten zijn in Argentinië de normaalste zaak van de wereld. "Als je niet in Buenos Aires woont is duizend kilometer niets. Je rijdt duizend kilometer en je komt geen dorp tegen." Wel merkte hij op dat de autowegen in zijn vaderland niet altijd even veilig zijn. "Je weet nooit of je na twee uur rijden nog leeft."

Na een korte nacht begon Trungelliti met de voorbereiding op zijn duel met Tomic, een oud-toptwintigspeler en in 2011 nog kwartfinalist op Wimbledon. Meer dan een half uurtje trainen zat er niet in, de wedstrijd begon al om elf uur. Hij zei totaal geen druk te voelen voor pas zijn zevende partij op een grandslamtoernooi. Wellicht mede door die onbevangenheid boekte hij zijn tweede triomf in Parijs. In 2016 verraste hij Marin Cilic.

Trungelliti was blij dat zijn grootmoeder getuige was geweest van zijn overwinning. Hij omschreef haar als een fantastische vrouw, maar zonder enige kennis van tennis. "Ze heeft geen idee hoe de puntentelling gaat. Ze vertelde me dat ze pas in de gaten had dat de partij was afgelopen toen iedereen begon te klappen."

