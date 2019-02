Luchthaven in zee kost tussen 33 en 46 miljard

Een luchthaven in zee zou Schiphol moeten vervangen. Daardoor zouden de omwonenden van de luchthaven geen last meer hebben van de herrie. Maar uit de 'quickscan' komen heel wat haken en ogen naar voren aan een vliegveld in zee, dat niet voor 2050 zal zijn gerealiseerd.

Het onderzoek gaat uit van een luchthaveneiland in zee met vijf parallelle start- en landingsbanen. Reizigers en vracht gaan vanaf het huidige Schiphol door een ondergronds spoorsysteem naar het vliegveld. Op Schiphol blijven zaken als parkeren, bagage-inname en security.

Voordeel van een vliegveld in zee is dat veel minder mensen geluidsoverlast hebben. Momenteel hebben 125.000 mensen ernstig last van vliegtuiglawaai. Verder komt er bij Schiphol ruimte vrij voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven en groen. Al blijkt tegelijkertijd uit de quickscan dat de woningbehoefte in 2050 een stuk lager ligt dan nu.

Nadelen Er zijn ook nogal wat nadelen aan een luchthaven in zee: Naast de hoge aanlegkosten is er aan de kust een negatieve impact voor de natuur, scheepvaart, visserij en recreatie. Het duingebied is bijvoorbeeld een kwetsbaar ecosysteem wat door de emissies van vliegtuigen getroffen kan worden. Daarbij brengt het aanleggen van tunnelbuizen een veiligheidsrisico met zich mee voor de stabiliteit van de kust. Het eiland en de vluchten zullen te zien en te horen zijn vanaf de kust, wat voor strandliefhebbers en wandelaars in de duinen natuurlijk niet fijn is. Al betekent een luchthaven in zee niet dat Schiphol ongebreideld kan blijven groeien, meldt Van Nieuwenhuizen, “want dat bemoeilijkt het behalen van de klimaatdoelstellingen”. Nog meer nadelen, meldt de brief: want ook de reistijd van reizigers, werknemers en vracht van en naar de luchthaven neemt toe. Tot slot zijn er gevolgen voor geplande windparken. Want het is krap in de Noordzee. “Het wordt steeds ingewikkelder om een akkoord over het ruimtegebrek op de Noordzee te sluiten", schrijft de minister.

