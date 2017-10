Luchtfoto van vindplaats Anne Faber hoorde om meer redenen niet in de krant

In Trouw noemde ik zaterdag het publiceren van de door het persbureau ANP vanuit een helikopter gemaakte foto 'onfatsoenlijke journalistiek'. De hoofdredactie nam eigen verantwoordelijkheid door zich in dezelfde editie te verontschuldigen voor de 'te beperkte journalistieke afweging', die aan de publicatie vooraf ging. "Wij hadden de mogelijke impact op de nabestaanden en de gevolgen voor het opsporingswerk en vervolging zwaarder moeten laten meewegen", reageerde de hoofdredactie.

Mediahype

Naast verontwaardigde reacties werd mij gevraagd waarin het 'onfatsoenlijke' van het publiceren school. Op de foto zijn schermen te zien, drie mannen in witte pakken, een auto, enkele voorwerpen die met het blote oog niet zijn te herkennen en verder is er groen. Ze markeren de plek waar Anne Faber na een vermissing van twee weken is teruggevonden. Dit enkele feit had nieuwswaarde. De foto voegde daar geen nieuwswaardig element aan toe. Los van emoties zagen we vanuit de lucht het voorspelbare beeld bij zo'n gebeurtenis.

Als een foto niets toevoegt is dat in de regel een zinnig journalistiek argument om die niet te plaatsen. De impact van de vermissing en dood van Faber maakte het anders. De reden waarom het ANP vanuit de lucht foto's maakte en Trouw een ervan verkoos, was de beroering en latere ontzetting over haar lot. Deze beeldaandacht paste in de mediahype. Dit terwijl de teneur in de berichtgeving in Trouw terughoudend was. Het voedde de teleurstelling over de foto, waarop de schermen overduidelijk het signaal afgaven: hier geen pottenkijkers, maar rust. Door zo'n signaal te negeren, ontstaat onvermijdelijk 'onfatsoen'.

Po­li­tie­woord­voer­der Bernhard Jens zei me dat het incident het po­li­tie-on­der­zoek niet heeft geschaad

Op het moment dat de vondst van Anne Faber wereldkundig werd, kwam, zoals de hoofdredactie in haar reactie aangaf, de impact van dat beeld op de nabestaanden aan bod. Journalisten zijn van nature vaak eigenzinnig en wars van regels en formele gedragingen, maar ze kennen ook de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Een citaat hieruit: 'In publicaties over ernstige misdrijven dienen details van het misdrijf te worden weggelaten indien te voorzien is dat zij extra leed toevoegen aan het slachtoffer of diens naasten en de details niet noodzakelijk zijn om de aard en de ernst van het misdrijf, dan wel de gevolgen ervan, weer te geven.'