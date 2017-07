LTO zit in zijn maag met opstandige melkveehouders

Morgen stapt opnieuw een groep van zo’n 150 boeren naar de rechter, in augustus volgen nog twee zittingsdagen waarop boze melkveehouders hun gelijk proberen te halen. Allen putten hoop uit het succes dat vijftig melkveehouders begin mei bij de rechter boekten in de strijd tegen de gedwongen inkrimping.

Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van de boerenorganisatie LTO, is ongelukkig met rechtszaken. “Het is voor de sector van essentieel belang dat ze zich aan de milieuafspraken houdt. Ik snap dat de krimp individueel pijn doet, maar LTO heeft omwille van het algemene belang gekozen voor de inkrimping.” Uiteindelijk moeten er 160.000 koeien minder komen, volgens Romijn een aantal dat onder andere dankzij slachtpremies binnen handbereik ligt. Lukt dat niet, dan loopt de zogeheten derogatie gevaar, waarschuwt hij.

Het is dus kiezen tussen twee kwaden

Dankzij deze Brusselse regeling kunnen Nederlandse boeren meer mest uitrijden. Vervalt de derogatie, dan moeten 200.000 koeien naar de slacht, wat een geschatte schadepost van bijna een miljard euro oplevert. “Dan worden de boeren die nu naar de rechter gaan extra hard getroffen. Het is dus kiezen tussen twee kwaden.” Individueel belang moet niet boven algemeen belang worden geplaatst, waarschuwt Romijn. “We hebben daartoe al een aantal keren opgeroepen, maar boeren verdedigen zich dan met het argument dat zij wel bijzonder zwaar worden gedupeerd door het beleid. Ze hadden niet kunnen voorzien dat staatssecretaris Van Dam zou ingrijpen, zeggen ze dan. Uiteindelijk heb je dan toch de rechter nodig om daar een uitspraak over te doen. En je kan niemand het recht ontzeggen om daar gebruik van te maken.”

Staatssecretaris Van Dam (economische zaken), die inmiddels tegen deze rechterlijke uitspraak in beroep is gegaan, vindt de ingreep noodzakelijk omdat de sector na het opheffen van de melkquotering in 2015 te sterk is gegroeid en daarmee te veel mest produceert. De boze boeren vinden dat ze onevenredig zwaar worden gedupeerd door Van Dams beleid.

