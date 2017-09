Loyaal, keihard en ervaren; dit is Poetins nieuwe ambassadeur in de VS

Met de benoeming van Anatoli Antonov die vandaag in Washington aantreedt, weet de Russische president Poetin dat hij de juiste man op de juiste plek heeft gezet.

Antonov (62) staat bekend als een harde onderhandelaar, iemand met kennis van zaken, maar bovenal als een trouwe diplomaat die niet afwijkt van de lijn die het Kremlin uitstippelt. Overigens liep ook Antonovs voorganger, Sergej Kisljak (66), in de pas. Maar Kisljak ging met pensioen en werd aan het einde van zijn termijn ineens het middelpunt van de veronderstelde Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Kisljak, een netwerker bij uitstek, zou voor de verkiezingen in de VS contacten hebben gehad met de huidige minister van justitie, Jeff Sessions. Met voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn besprak de diplomaat de sancties tegen Rusland. De schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, zou hem betrokken hebben bij zijn plannen een directe communicatielijn aan te leggen met president Poetin.

Innige contacten

De innige contacten tussen Rusland en Trumps campagneteam zijn inmiddels het middelpunt van een groot onderzoek. De relaties zijn om die reden tot een dieptepunt gedaald. Over en weer stellen Moskou en Washington sancties in. Zo stuurde Poetin onlangs 755 Amerikaanse diplomaten weg en stopten de Amerikaanse consulaten in Rusland voorlopig met het uitgeven van visa aan Russen die naar de de VS willen. Antonov treedt dus aan in een omgeving waarin hij meer vijanden dan vrienden heeft, maar dat beschouwt hij waarschijnlijk niet als probleem. De nieuwe ambassadeur is gewend aan ongemakkelijke situaties en onderhandelt graag op het scherps van de snede.

Ik herinner me Antonov als een keiharde onderhandelaar Micheal McFaul

Jarenlang is hij betrokken geweest bij de zogenoemde Start-onderhandelingen (de verdragen tussen de Sovjet-Unie, later Rusland en de VS om het nucleaire arsenaal te verkleinen). "Ik herinner me Antonov als een keiharde onderhandelaar", zei de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Micheal McFaul tegen The New York Times. McFaul was ook aanwezig bij die onderhandelingen, net als toenmalig president Dmitri Medvedev. "Hij gaf meestal niets toe. Voor veranderingen in het verdrag richtten wij ons daarom liever op Medvedev."