In de taxi naar het vliegveld van Korfoe, het zand nog tussen mijn tenen, twee slapende meisjes tegen me aan, kwam het scheidingsrapport binnen. Het telde veertien pagina's. Ambtelijke taal en veel cijfers. Ik appte mijn moeder.

Lees verder na de advertentie

'Tja, de werkelijkheid wacht weer op je', schreef mijn moeder.

Ik scrolde er pijlsnel doorheen. De werkelijkheid die wachtte, was samengesteld uit een hypotheekakte, belastingaangiftes van de laatste vijf jaar, prognose cijfers van het huidige jaar, lijfrente, recente taxatie van het huis en nog veel meer andere stukken die we bij het bureau voor mediation en financial planning hadden ingeleverd. Onze meisjes waren verdeeld en omgezet in harde valuta. Kosten.

Ik keek naar hun opengevallen monden en streek over hun gebleekte haar. De taxichauffeur slingerde door het berglandschap, links schitterde de Ionische Zee.

Zwakte De werkelijkheid is dus dat ik bijna officieel gescheiden ben, en dat ik nu zoek naar een huis in de hoofdstad. Kopen is goedkoper dan huren. Maar de buurten waar ik eventueel terechtkan, liggen nooit dicht bij de basisschool van de zevenjarige. De werkelijkheid is dat ik in deze zomervakantie echt heb geaccepteerd dat we zullen scheiden. Ik moest wel. Het werd tijd, zult ook u wel denken. Ik deed er rijkelijk lang over volgens de meesten. Loslaten is niet mijn sterkste kant. Dat werd als een zwakte beschouwd, zeker niet als een kracht. Ik vind het belachelijk dat iedereen tegenwoordig alle tegenslag direct probeert los te laten Loslaten is het toverwoord van deze tijd. Het staat in elk magazine. Ik hoor niet anders: 'Jij moet hem loslaten'. Ik vind het eerder belachelijk dat iedereen tegenwoordig alle tegenslag direct los probeert te laten. Weg ermee.

Afscheid Het woord 'dankbaarheid' heb ik zelf nog niet in de mond genomen, maar ook dat is nogal populair. Uiteindelijk zal ik man 'dankbaar' zijn, anders was ik nooit degene geworden die ik nu (bijna) ben. Zo mezelf. De werkelijkheid is dat ik thuis, tijdens het opbergen van de koffers, ineens een heleboel delen van 'Mijn leven met (naam van man)' tegenkwam. Keurig bij elkaar gestopt in een doos. Voor zijn verjaardag schreef ik altijd een boekje met die titel. Een heel andere type jaarverslag. Van geen enkele waarde voor het bureau voor mediation en financial planning. Ik sloeg een willekeurig deel open en las meteen: 'We zullen samen oud worden. Allebei grijs. Eén van ons zal spreken aan het graf van de ander en zeggen: 'Ik sta hier wel, maar we nemen toch geen afscheid. Wij nemen geen afscheid.'

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.