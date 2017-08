Los Angeles kiest voor veilig, en gunt Parijs de Spelen van 2024

Een glorieuze aankondiging werd LA-burgemeester Eric Garcetti vannacht ook al door de neus geboord. Een uitgelekt persbericht legde de primeur op straat, nog voordat hij een geplande persconferentie kon houden: Los Angeles kiest voor 2028.

Officieel wordt pas in september gestemd over de kandidatuur, maar met twee kandidaten voor twee tijdsloten lijkt dat een formaliteit. Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs twitterde: "Ik ben heel blij met deze belangrijke stap van mijn vriend, burgemeester Eric Garcetti. Er zijn nu drie winnaars. Parijs, Los Angeles en het Internationaal Olympisch Comité (IOC)."

Voor het IOC is het de beste uitkomst. De sportbond zag in met twee gedegen en welwillende kandidaten te maken te hebben en wilde hen niet kwijt. Het is toch al zoeken naar steden met geld, zeker in landen die niet de schijn van corruptie om zich heen hebben hangen. Daarom besloot de sportorganisatie begin juli in een bijzondere stemming dat de toewijzingsprocedure in september niet voor één, maar voor twee Spelen zou gelden. Op die manier konden zowel Parijs als Los Angeles rekenen op het organiseren van de grootste sportwedstrijd ter wereld.

Los Angeles krijgt voor de vertraging een bedrag dat kan oplopen tot twee miljard euro

Een dergelijk besluit van het IOC was slechts één keer eerder voorgekomen, 97 jaar geleden. Toen bepaalde het IOC dat Parijs in 1924 en Amsterdam in 1928 het decors zouden vormen voor de Spelen.

Financiële compensatie Met de beslissing bindt Los Angeles in en kiest het voor de veilige optie. Parijs wilde alleen 2024, precies honderd jaar na de vorige keer dat de stad het evenement organiseerde. Los Angeles wist dat de race om 2024 spannend zou worden, en werd verder overtuigd door de bereidwilligheid van het IOC om financiële compensatie te bieden. De stad krijgt voor de vertraging een bedrag dat kan oplopen tot twee miljard euro. Bovendien geeft het IOC de Amerikaanse stad 150 miljoen euro voor vier jaar extra organiseren. Ook wordt rond de 130 miljoen euro vrijgemaakt voor het stimuleren van sport bij de jeugd. Normaal gebeurt dit pas na afloop van de Spelen. “Het zou stom zijn niet te kiezen voor 2028”, zo liet Garcetti vorige week veelbetekenend weten. Gisteren zei hij iets soortgelijks. “Ik kan de mensen in de ogen kijken en zeggen dat we een mooi akkoord hebben, zeker uit financieel oogpunt.” Vrijdag wordt het Amerikaanse traject voor 2028 voortgezet met een eerste bijeenkomst met sponsoren. Garcetti focuste bovendien op de voordelen van langer wachten. Op die manier kunnen zowel de metrolijn als het vliegveld echt goed verbeterd worden.

