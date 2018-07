Lopen kerken leeg door welvaart? Welnee, zeggen Britse onderzoekers

Volgens de Duitse socioloog Max Weber had het kapitalisme niet kunnen ontstaan zonder het protestantse arbeidsethos. Zijn Franse collega Emile Durkheim betoogde juist dat economische en technologische vooruitgang religie verdrongen. Ook vandaag wordt veelal aangenomen dat economische groei doet seculariseren.

Onwaar, laten Britse onderzoekers vandaag zien in Science Advances. Ze brachten de economische en de kerkelijke ontwikkeling van verschillende landen in kaart, en zagen steeds hetzelfde gebeuren: eerst komt de secularisatie op gang, dan pas de economische groei.

De toename van tolerantie kan heel goed het gevolg zijn van een eerder ingezette secularisatie

Economische groei kán dus niet de oorzaak zijn van die secularisatie. Maar hiermee is nog niet het omgekeerde aangetoond; dat secularisatie voorafgaat aan economische groei, betekent niet dat een leegloop van de kerk een stimulans is voor de economie. Er kunnen andere factoren zijn die invloed hebben op beide trends. Onderwijs bijvoorbeeld. Maar die is hier niet in het spel, volgens de onderzoekers: een hoger opleidingsniveau is een goed voorspeller van economische groei, maar niet van secularisatie.

Tolerantie is een factor die de samenhang mogelijk wel kan verklaren. Meer individuele vrijheid, ruimte voor afwijkende meningen en identiteiten, heeft een stimulerend effect op de economie, omdat daardoor meer mensen in het economisch proces worden betrokken. En zo’n toename van tolerantie kan heel goed het gevolg zijn van een eerder ingezette secularisatie.

Dat zou de volgorde der dingen verklaren. Direct bewijs is er niet maar de onderzoekers zien wel een aanwijzing: als ontkerkelijking zich voltrekt zónder een groei van tolerantie en individuele vrijheid, dan blijft economische groei uit.

