Loopbaan Robin Linschoten in vrije val na eis van 200 uur taakstraf voor belastingfraude

De man die ooit streng was voor mensen die ten onrechte een uitkering genoten, moet als het aan het OM ligt een taakstraf van 200 uur krijgen, een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een proeftijd van 3 jaar voor de fraude.

Dat Linschoten zich voor de rechtbank Amsterdam moest verantwoorden voor het doen van belastingfraude is een onderdeel van een vrije val van de man die ooit gold als een groot politiek talent. Linschoten heeft door de perikelen met de belastingdienst een dusdanige smet op zijn blazoen gekregen dat inkomsten uit het geven van adviezen en functies in raden van toezicht zijn opgedroogd.

De verdachte vond gisteren dat de fiscus hem heeft "uitgerookt" door overal waar dat maar kon beslag te leggen op tegoeden die hij nog had bij opdrachtgevers. Hij heeft huis en auto moeten verkopen, zijn vrouw is volgens hem door de problemen met de fiscus opgestapt en hij, ooit staatssecretaris Sociale Zaken, kan zich geen ziektekostenverzekering meer permitteren.

Leven op kosten van de samenleving

Over de periode 2010-2012 heeft Linschoten te weinig omzetbelasting betaald. Hij ontving via twee vennootschappen, met als enige product het geven van adviezen en het verhuren van zichzelf, aanzienlijk meer dan hij de fiscus meldde. Hij leefde volgens het OM op kosten van de samenleving, heeft jaren boven zijn stand geleefd 'en in plaats van belasting af te dragen voorzag hij zichzelf en zijn echtgenote van een royaal inkomen.' De officier van justitie verweet Linschoten dat juist hij met zijn optreden in het publieke domein een voorbeeld had moeten zijn in plaats van dat 'zijn portemonnee belangrijker was dan het meebetalen aan publieke voorzieningen.'

Linschoten weigert een schikking omdat het impliceert dat hij fout zat

Het voormalige VVD-Tweede Kamerlid heeft het al jaren aan de stok met de fiscus. OM en de Belastingdienst vinden dat hij willens en weten de kluit belazert. Hijzelf heeft het eerder over 'kennis-discongruentie'. Oftewel een verschil in kennis. Met de wetenschap van nu heeft Linschoten spijt dat hij niet beter heeft opgelet. Hij verwijt het administratiekantoor in Breda dat hij inschakelde gebrek aan professionaliteit.

Hij leverde een paar keer per jaar een 'doos met rekeningen en facturen in' en vertrouwde erop dat het kantoor deed wat het moest doen en alles met de fiscus regelde. Het kantoor zegt overigens Linschoten en zijn doos nauwelijks te hebben gezien. Het OM voegt eraan toe dat in de woning van verdachte heel wat ongeopende rekeningen en maningen lagen. De administratieve rommel over hooguit veertig facturen per jaar was in de ogen van het OM geen slordigheid zoals de advocaten van Linschoten beweren, maar gewoon onwil.

De gevallen VVD-politicus had met een schikking weg kunnen komen maar dat aanbod van het OM heeft hij geweigerd omdat een schikking impliceert dat hij erkent dat hij fout zat. In zijn laatste woord zei hij nog altijd overtuigd te zijn niet willens de wetens de fiscus te hebben opgelicht. De uitspraak is 29 september.