Loonsverhoging gloort aan de horizon

Het geldt echt alleen voor sectoren die goed draaien, zei hij heel voorzichtig. Dus het is absoluut niet door de bank genomen, benadrukte hij nog eens. Met al die slagen om de arm sprak werkgeversvoorman Hans de Boer gisteren de verwachting uit dat de lonen volgend jaar zullen stijgen met drie procent. Net zoveel als de economische groei die hij verwacht. Want, zegt de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, 'de markt doet zijn werk' nu de economie goed draait.

Lees verder na de advertentie

De Nederlandse staat heeft de afgelopen jaren de overheidsfinanciën ten koste van de portemonnee van de Nederlanders op orde gemaakt Bas Jacobs, hoogleraar economie

Een opmerkelijke voorspelling, ondanks alle nuances. Twee jaar geleden drong Klaas Knot, de directeur van De Nederlandsche Bank er bij werkgevers nog op aan om de lonen te verhogen. Het Centraal Planbureau en minister Jeroen Dijsselbloem van financiën volgden hem op de voet. Werkgevers laten hun werknemers onvoldoende meeprofiteren van de stijgende winsten, vonden ze. Schande, want bedrijven hebben door de economische groei voldoende vet op de botten gekweekt, zei Knot onlangs nog. De Boer leek zich er tot een paar maanden geleden niets van aan te trekken. "Knot blaft tegen de verkeerde boom", zei hij in De Telegraaf. Alleen de overheid kon volgens hem via lagere lasten voor koopkrachtverbetering zorgen. "Wij kunnen dat niet op landelijk niveau."

Nu dan toch die mogelijke loonstijging van drie procent in goed boerende sectoren als de metaalsector, de bouw en de voedingsindustrie. Een historisch hoge stijging, blijkt uit gegevens van werkgeversvereniging AWVN. De laatste keer dat de cao-lonen zo hard omhoog gingen, was in 2008. Nog opmerkelijker was het jaar 2001. Toen spraken vakbonden en werkgevers een loonstijging van vier procent af. Maar de laatste tijd komen sociale partners niet verder dan een maximum van 1,6 procent. Ook met een bonus of een stijging in salarisschaal, komt de gemiddelde werknemer niet in de buurt van de drie procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau.

Naast De Boer verwachten ook AWVN en het Centraal Planbureau dat de lonen komend jaar stijgen. Houden Nederlandse huishoudens nu eindelijk meer geld over onder aan de streep?

Dat is nog maar de vraag, zegt Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. Dat hun portemonnee de afgelopen jaren minder goed gevuld was, komt niet alleen door de gematigde loonstijging. "Dat had ook te maken met de stijgende werkloosheid tijdens de crisis. Tegelijkertijd daalden de huizenprijzen, waardoor het vermogen van huishoudens daalde."

Belasting en premies "Kwam er toch iets aan loonstijging bij, dan werd dat meteen afgeroomd door de hogere belastingen en premies die het Rijk invoerden. Denk aan hogere zorg- en pensioenpremies. Dat zorgt wel voor een beter pensioen en betere zorg, maar daar kunnen mensen geen boodschappen van doen. De Nederlandse staat heeft de afgelopen jaren de overheidsfinanciën ten koste van de portemonnee van de Nederlanders op orde gemaakt. Naar mijn opvatting was dat een onverstandige keuze." De huidige loonstijging kan zeker voor verbetering zorgen, zegt Jacobs. Maar of die stijging er daadwerkelijk komt, hang weer van andere zaken af. De vakbondsmacht bijvoorbeeld. Het is moeilijker voor vakbonden om hogere lonen te eisen als hun onderhandelingsmacht wordt uitgehold door het groeiend aantal zelfstandige ondernemers en flexibele krachten, zegt Jacobs. Vindt een werkgever vaste krachten te duur, dan kan hij kiezen voor goedkopere flexibele krachten of zelfstandige ondernemers die niet (altijd) onder de cao vallen. Daarnaast is het moeilijker hogere lonen te eisen door de globalisering. Wordt personeel hier te duur, dan kunnen bedrijven hun productie verplaatsen naar een lagelonenland. Een historisch hoge loonstijging van drie procent wordt dit jaar verwacht in de metaalsector, de bouw en de voe­dings­in­du­strie Dan maar de overheidslasten naar beneden om het beschikbare inkomen te doen stijgen? Dat vinden Jacobs en zijn collega-economen moeilijk te zeggen. "Deze kwestie raakt vragen als hoe richten we de arbeidsmarkt in? Hoe groot willen we de overheid? Welke inkomensverdeling tussen kapitaal en arbeid vinden we maatschappelijk acceptabel? Daar is niet simpel antwoord op te geven."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.