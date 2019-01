Loonslaaf brandt op door gebrek aan vrijheid: het aantal burn-outs neemt toe

De burnout-storm lijkt voorlopig nog niet uitgeraasd: in tien jaar tijd is het aantal werknemers dat klaagt over een opgebrand gevoel met bijna de helft toegenomen. Dat komt door een cocktail van tendensen die geheid voor stress zorgt: méér werk, met steeds minder vrijheid om dat naar eigen inzicht aan te vliegen.

De psychische klachten die dat oplevert kosten werkgevers ruim vier miljard euro aan verzuim, concludeert onderzoeksinstituut TNO in zijn tweejaarlijkse Arbobalans, waarin het burn-out op de werkvloer onderzocht.

In jargon heet die vrijheid op de werkvloer ‘autonomie’: de ruimte om deels zelf de werktijden te bepalen, om sommige taken te delegeren of op zijn minst uit te voeren zoals de werknemer dat zelf fijn vindt. Maar die is tanende: het aantal werknemers dat zich autonoom voelt, daalde tussen 2007 en 2017 van 45 naar 38 procent.

In diezelfde periode ziet TNO juist een toename van ‘hoge taakeisen’: veel werk dat ook nog snel af moet. Door die combinatie steeg het aantal werknemers met burn-outklachten van 11 naar 16 procent sinds 2007.

Best moeilijk

Wendela Hooftman van TNO zegt dat een oplossing “stiekem best wel moeilijk” is voor werkgevers. “De economie trekt aan en dat vraagt om hogere productie. Maar er zijn nog niet genoeg mensen om die extra vraag het hoofd te bieden. Lang niet alle vacatures zijn opgevuld.”

In drie sectoren in het bijzonder komt er naast die hoge werklast ook weinig vrijheid kijken, stelt TNO in samenwerking met onder meer het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wie gevoelig is voor burn-outklachten kan volgens het rapport beter niet werken in de horeca, het onderwijs of de gezondheidszorg.

Ook Rob Hoedeman, burn-out-expert en bedrijfsarts bij Mensely, noemt de zorg een werkplek waar veel werkdruk én weinig vrijheid samenkomen. “Neem de ambulanceverpleegkundige die volgens een strikt protocol aansprakelijk is voor de patiënten die hij onderbrengt, terwijl hij onderweg steeds tegen een overspoelde eerstehulppost aanloopt. Dat voelt als onmacht. Of denk aan de omstreden vijfminutenregistraties in de thuiszorg, die medewerkers verplichten om constant te rapporteren wat ze zojuist hebben gedaan.”