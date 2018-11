Loodzware trein zonder machinist slaat op hol in Australië

Stel je voor: een joekel van een trein, zo’n 2,9 kilometer lang, davert met een snelheid van zo’n 100 kilometer per uur richting bestemming. Maar er zit geen machinist op de trein.

Dat scenario voltrok zich begin deze week in het westen van Australië. Een trein van vier locomotieven en 268 wagons gevuld met ijzererts vertrekt van het Australische mijnstadje Newman naar de haven van Port Hedland, 426 kilometer verderop. Onderweg houdt de machinist even halt en besluit hij uit te stappen. Er lijkt iets mis met een van de wagons. Hij gaat op inspectie.

Dan zet de trein zich plots in beweging. Naar schatting zo’n 43.000 ton aan gewicht, inclusief het ijzererts in de wagons, dendert onbemand op weg naar de haven. De snelheid van de trein loopt op naar maximaal 110 kilometer per uur. Dat het gevaarte in bijna onbevolkt gebied rijdt, op een privéspoorlijn van de Australisch-Britse mijnbouwgigant BHP Billiton, zou je een gelukkige bijkomstigheid kunnen noemen.

In 50 minuten legt de trein ruim 90 kilometer af. Dan grijpen de mensen van BHP Billiton in. Personeel houdt in een controlekamer de gang van zaken op de spoorlijn in de gaten. Bij een wissel laten ze de enorme trein ontsporen. Die controlekamer bevindt zich in Perth, zo’n 1500 kilometer van de plek waar de trein uit de rails loopt.

Schade

De schade is fors. De spoorlijn, die bijna vijftig jaar geleden in gebruik werd genomen, is over een lengte van 1,5 kilometer beschadigd. Een deel van de wagons ligt naast de rails. Het ijzererts vertegenwoordigt een waarde van circa 2,6 miljoen dollar, schatte de zakenkrant Financial Times.

Volgens Australische kranten verwacht BHP Billiton dat het spoor over een week weer berijdbaar zal zijn. Mocht dat zo zijn, dan zal het ongeval weinig invloed hebben op de prijzen van ijzererts. Mocht dat niet zo zijn, dan stijgen de prijzen mogelijk wel.

BHP Billiton wint veel ijzererts in vijf mijnen in en rond New­man. Dat erts gaat voornamelijk naar China en Japan. Langdurige onderbreking van de export kan het bedrijf kapitalen kosten: 55 miljoen dollar per dag, volgens de website Perth Now. IJzererts is de belangrijkste inkomstenbron van BHP Billiton en het meeste ijzererts wordt gewonnen in West-Australië.

De oorzaak van het ongeval? BHP Billiton heeft daar nog niets over meegedeeld, al maakte het wel bekend dat de machinist de trein even had verlaten voor een inspectie en dat de trein daarna onbemand wegreed. Het bedrijf gaat op zoek naar de oorzaak en het Australian Transport Safety Bureau doet dat ook.

De toezichthoudende instelling verwacht in de tweede helft van 2019 klaar te zijn met het onderzoek. Het is niet de eerste keer dat er iets mis gaat met treinen op de lijn naar Port Hedland. In 2017 ontspoorden 48 wagons, in 2015 vlogen er 25 uit de rails.