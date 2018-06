Lonen blijven achter bij wensen FNV: ‘Werkgevers blijven op de rem trappen’

“Het geld klotst niet meer tegen de plinten maar inmiddels over de lambrisering.” Dat zegt Petra Bolster van FNV Metaal over de sector waarin zij met werkgevers onderhandelt. De significante loonstijging van 3,5 procent per jaar waar FNV voor pleit, zien winstgevende bedrijven als Daf, Siemens en Scania niet zitten. En dus komen er acties bij bedrijven in de metaalsector. Dat begint vandaag bij vliegtuigbouwer Fokker.

De impasse tussen bonden en werkgevers in de metaalsector staat symbool voor de situatie waar FNV zich in bevindt. De vakbond heeft moeite om in onderhandelingen flinke loonstijgingen uit het vuur te slepen en de schuld daarvoor ligt volgens de vakbond bij werkgevers. “Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en een flinke economische groei willen werkgevers niet investeren in hun personeel”, zegt Zakaria Boufangacha op het jaarlijkse cao-evaluatiemoment van FNV, dat toevallig valt op dezelfde dag als de eerste actie in de metaalsector.

De eis van FNV is volgens Boufangacha helder: 3,5 procent loongroei per jaar. De vakbondsbestuurder vindt de looneis billijk gezien de lage loongroei waar Nederlandse werknemers het in de nadagen van de crisis mee moesten doen. Maar het lukt de vakbond niet die looneis zwart op wit te krijgen. Sinds december sloot FNV 105 cao’s af waarin de gemiddelde loonstijging op 2,4 procent uitkwam.

Jumbo

Daarmee wil Boufangacha eigenlijk zeggen: de rol van een vakbond als FNV is anno 2018 echt nog niet uitgespeeld. Die kritiek kreeg de bond, bijvoorbeeld toen supermarktketen Jumbo de vakbonden volledig buitenspel zette. Een grote meerderheid van werknemers in distributiecentra ging in mei akkoord met een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en ruilde daar de huidige cao voor in. Volgens FNV is de regeling eenzijdig opgelegd door de Jumbo-top en was het voor de vele uitzendkrachten in distributiecentra ‘slikken of stikken.’

De energie die werd gestopt in stakingen na mislukte onderhandelingen met Jumbo bleek achteraf verspild. Toch meent FNV dat acties zin hebben. “Ik denk dat mensen op de werkvloer echt wel weer in actie willen komen als ze merken dat hun arbeidsvoorwaarden blijven verslechteren”, zegt Boufangacha. De bestuurder neemt als voorbeeld de bouw waar na veel onderhandelingen en ook stakingen een verbeterde cao werd getekend.

De vakbond kan zijn nut de komende periode bewijzen nu er stakingen komen in de sector metaal, waarin 150.000 mensen werken. De actie bij Fokker wordt vrijdag opgevolgd door een 24-uursstaking bij vrachtwagenbouwer Daf in Eindhoven. “Dit is slechts het begin als de werkgevers niet tegemoetkomen aan de eisen uit ons ultimatum”, zegt FNV-bestuurder Bolster alvast strijdvaardig.