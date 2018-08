Londense strikte geen rijkaard en eiste geld van datingbureau terug

De gescheiden moeder van drie kinderen betaalde een relatiebemiddelaar 12.000 pond (13.400 euro) om haar ideale man te vinden. Die moest een vierde kind met haar willen, werken in de financiële wereld en meerdere huizen bezitten.

Gewillige kandidaten dienden zich niet aan, dus eiste Burki via de rechter haar geld terug. De koppelaar legde de schuld bij haar. Ze wilde alleen koffie drinken met echte heren. Volgens Burki kon ze zo kandidaten die niet serieus of niet rijk genoeg waren eruit filteren. Zelf woont Burki ook op stand in de peperdure wijk Belgravia. Achteraf had het relatiebureau niet met haar in zee mogen gaan, zo vertelde ze de rechter. "Je moet labiele veertigers niet de man van hun dromen beloven."

Uiteindelijk kreeg ze haar geld terug. Het bureau had haar een 'substantieel' ledenbestand van rijke mannen beloofd. Maar volgens de rechter waren de honderd namen in de kaartenbak 'met de grootste fantasie geen substantieel aantal te noemen'.