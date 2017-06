Londense City begint de Brexit nu echt te voelen

Het begint door te dringen in het kleine stukje Londen, The City, goed voor een tiende van de gehele Britse economie. Het hoogtepunt van de macht is bereikt. Vanaf nu wordt het alleen maar minder.

Daar gaat de president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi persoonlijk voor zorgen. Afgelopen vrijdag sprak hij over een slaapverwekkend onderwerp dat doorgaans alleen de financiële dagbladen haalt. Het ging over clearingkantoren, bedrijven die zorgen voor de afhandeling van geld- en effectentransacties. Die bedrijven zijn onmisbaar in de beleggingswereld. Consultancybureau EY schat dat zij in Londen goed zijn voor 83.000 banen.

Er gaat ook flink wat geld in om. De clearingkantoren in Londen beheren voor ongeveer 170 miljard euro aan onderpand. Driekwart van alle effectentransacties in euro's wordt in Londense kantoren afgehandeld.

Draghi wil daar al lang iets aan doen. De kantoren zijn zo belangrijk voor de financiële stabiliteit in de eurozone, dat Draghi hen dicht in de buurt wil houden. Niet in Londen dus, dat geen lid is van de eurozone en straks zelfs niet meer van de Europese Unie. Een eerste poging om de clearingkantoren naar de eurolanden te halen mislukte, omdat de statuten van de ECB niet voorzien in een dwangmiddel. Dus passen we de statuten aan, zei Draghi afgelopen vrijdag.

Domino-effect

Als de clearingkantoren vertrekken uit de Britse hoofdstad, kan dat voor een domino-effect zorgen. De consultants van EY denken dat er in het minst gunstige geval 232.000 Britse banen worden bedreigd. Dat komt onder meer omdat banken weg kunnen trekken uit Groot-Brittannië. De vraag was lang: wie gaat daarvan profiteren? Parijs, Luxemburg, Frankfurt, Amsterdam, Dublin?

Het antwoord is Frankfurt, met Dublin als goede tweede. Voor zover nu bekend is, opent de Engelse bank Standard Chartered een kantoor in de Duitse stad, net als het Amerikaanse Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan en Morgan Stanley, het Zwitserse UBS en de Japanse banken Nomura en Daiwa Securities Group. De Duitse vereniging van buitenlandse banken denkt dat er de komende jaren tot vijfduizend banen bij zullen komen in Frankfurt.

Stel dat Londen flink wat hoofdkantoren ziet vertrekken en minder lucratief is voor clearingkantoren, wat blijft er dan over van het huidige mondiale financiële hart? Twee maanden geleden verscheen de Global Financial Centres Index 2017 van de China Development Institute en de Britse denktank Z/Yen. Londen staat bovenaan, maar levert wel flink wat punten in. Dat Londen de koppositie behoudt, komt omdat ook nummer twee New York fors inlevert. Dat heeft te maken met de verkiezing van de protectionistische president Donald Trump. De Aziatische centra Singapore (3), Hongkong (4) en Tokyo (5) lopen snel in. De snelste stijger is Peking, op plaats 16. Als de Chinese hoofdstad blijft in het huidige tempo zal blijven groeien, staat Peking volgend jaar al in de top vijf.

Op Londen na zijn Europese centra zijn niet te vinden in de top tien. Op de elfde plaats is het Zwitserse Zürich de Europese nummer twee. Luxemburg en Genève staan ook nog in de top twintig. Maar deze financiële centra zullen de City nooit bedreigen. Frankfurt heeft die potentie wel, maar moet met een 23ste plaats een enorme afstand overbruggen.

Door de Brexit zal Londen over een paar jaar wellicht niet langer de grootste van de wereld zijn. Dan maar de grootste van Europa, het continent waarvan de Britten over twee jaar afscheid nemen.

