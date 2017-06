Londens grote brand was nog veel verwoestender

Wie verder teruggaat in de geschiedenis van de Britse hoofdstad, komt echter gruwelijkere branden tegen: die van begin september 1666 duurde van zondag tot woensdag, verwoestte zo'n dertienduizend huizen, 87 kerken en St. Paul's Cathedral.

De schrijver John Evelyn zag de Londenaren in eerste instantie als kippen zonder kop rondlopen. Ze keken zo radeloos naar de almaar toenemende omvang van de brand, dat velen niet eens toekwamen aan nadenken over blussen. Laat staan dat ze er werk van maakten. "Het was een rampzalig schouwspel zoals de wereld dat gelukkig nog nooit eerder had gezien", noteerde Evelyn, zelf ooggetuige. "De hele horizon, stond in brand, als een brandende oven, en het vuur bleef nog nachtenlang zichtbaar vanaf een afstand van veertig mijlen."

Vlammenzee

De Londense burgemeester had de brand aanvankelijk nog afgedaan als een vuurtje dat een vrouw zou kunnen uit plassen. Hij vergiste zich. Na een kurkdroge zomer waren de kort op elkaar gelegen houten huizen met veelal daken van stro in de binnenstad gewillige slachtoffers voor de vlammenzee. Temperaturen liepen op tot ver boven de duizend graden Celsius. In de nauwe straatjes ontstonden vuurstormen. Volgens de autoriteiten vielen er slechts een stuk of zes doden. Een aantal van honderden, mogelijk meer dan duizend is waarschijnlijker. In de verzengende hitte van de brand bleef weinig over van lichamen. Tijdens opruimklus erna werd tussen alle puin en resten niet erg scherp gelet op menselijke overblijfselen.

Zo'n enorme ramp vroeg om schuldigen. Zaten de Nederlanders hierachter? Zij waren immers met de Engelsen in oorlog. Van betrokkenheid van de Republiek was echter geen sprake. Leedvermaak had men daar wel. De Engelsen hadden even daarvoor het dorp West-Terschelling en de Nederlandse koopvaardijschepen in het Vlie tussen Vlieland en Terschelling in brand gestoken. Was dit niet Gods straf voor die daad? De oude Joost van den Vondel zinspeelde daarop in zijn 'Jammerklaght over de gruwsame verwoestinge van Londen'. Zijn collega Joannes Vollenhove, een dichtende dominee, schreef: "Hun brantkreet klinkt opeens heel anders dan / voorheen het schreeuwen / Van uw triomffeest, zoo verheugt / Om 't jammeren van den Nederlander".

Fransman Robert Hubert werd gearresteerd. Hij opgehangen, waarna een boze menigte zijn lichaam in stukken scheurde

Bijgelovigen wezen naar het jaartal. Het waren onheilszwangere tijden. In 1666 zat 666, het getal van de duivel.

In Londen werd de Fransman Robert Hubert ondertussen gearresteerd. Die bekende snel. Hij zou in opdracht van de paus ten strijde zijn getrokken tegen het afvallige Engeland. Op 27 oktober werd hij opgehangen, waarna een boze menigte zijn lichaam in stukken scheurde.

Hubert had echter niets te maken met de brand. Die was ontstaan in de bakkerij van Thomas Farriner. Daar was men vergeten het vuur van een oven te doven. De bakker en zijn familie wisten aan het vuur te ontsnappen. Zijn dienstmeid werd het eerste slachtoffer.