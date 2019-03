Londen wil uitstel brexit en legt de bal bij de EU

Met een ruime meerderheid (412-202) steunde het Lagerhuis de motie van de regering-May over een verzoek aan de EU om de brexit uit te stellen van de beoogde 29ste maart naar een latere datum. De andere 27 EU-landen beraden zich op dat verzoek en zouden op hun aanstaande Brusselse top, eind volgende week, een unaniem besluit moeten nemen.

Lees verder na de advertentie

Het uitstel kan twee gedaantes krijgen: ofwel een korte, tot 30 juni, onder de voorwaarde dat de bestaande terugtrekkingsovereenkomst met de EU – die al twee keer genadeloos is weggestemd in Londen – alsnog door het Lagerhuis komt. Een derde stemming daarover is waarschijnlijk dinsdag.

Het alternatief is een veel langere verlenging van de artikel 50-procedure, mogelijk zelfs tot eind volgend jaar. ‘Ik zal de EU-27 verzoeken om open te staan voor een langdurige verlenging, als het VK het nodig acht om zijn brexit-strategie te heroverwegen en daar consensus omheen te bouwen’, tweette ‘EU-president’ Donald Tusk. Die spreekt vandaag in Den Haag met premier Rutte.

Met de dreiging van zo’n ellenlang uitstel, waardoor de Britse bevolking in mei ook nog eens naar de stembus zou moeten voor het Europees Parlement, hoopt premier May dat het ­Lagerhuis alsnog overstag gaat en ­instemt met de bestaande deal met Brussel. Die 585 pagina’s leken eerder deze week op de schroothoop van de geschiedenis te belanden.

Toch een no-deal? Naast die twee soorten uitstel is er nog maar één andere optie: een keiharde no deal-brexit op de geplande datum van 29 maart, over twee weken dus. Dan zal ook de Lagerhuis-motie van gisteren op diezelfde schroothoop kunnen. Een volgepakt Lagerhuis in een zoveelste stemming rondom de Brexit. Vanavond gaf het Britse parlement groen licht aan de motie die het mogelijk maakt om Brussel te vragen voor een verlenging van de brexitdeadline. © AFP Rutte reageerde geïrriteerd op het Britse uitstelverzoek. “Wat heeft het voor zin om maanden te blijven doorjengelen met elkaar, terwijl je al twee jaar in dit cirkeltje ronddraait?” ­Samen met de Franse president Macron geldt Rutte als de EU-regeringsleider met de grootste weerzin tegen verlenging van de brexit-lijdensweg zonder duidelijk doel. Overigens kon May de stemsessie van gisteren eindelijk eens beschouwen als een steun in de rug, na een reeks blamerende nederlagen. Niet alleen haar uitstel-motie haalde het. Een amendement waarmee het parlement veel meer zeggenschap zou krijgen over de zoektocht naar andere oplossingen strandde nipt (312-314). Daarmee blijft May de regie houden in Londen.

Genoeg opmerkelijks Toch gebeurden er weer de nodige opmerkelijke dingen. Zo stemden liefst acht ministers tégen de uitstel-motie, onder wie brexit-minister Stephen Barclay en Liam Fox (internationale handel). Barclay had de motie tijdens het debat nog vurig lopen verdedigen. May zal ook niet gelukkig zijn geworden van opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die de Ierse premier Leo Varadkar op ­bezoek had. Trump zei dat hij ‘verbaasd’ was ‘hoe slecht’ Londen de brexit-onderhandelingen had gevoerd. “Ik heb de premier mijn ideeën gegeven over hoe te onderhandelen”, aldus Trump. “Daar heeft ze niet naar geluisterd.” Intussen zijn de EU-lidstaten aan het nadenken over de gevolgen van een eventueel lang brexit-uitstel, bijvoorbeeld op cruciale EU-beslissingen. Want als alles voorlopig bij het oude blijft, beschikt Londen ook straks nog over een vetorecht in belangrijke dossiers. Het VK kan in theorie nog een stevig stempel drukken op de toch al zware onderhandelingen over de nieuwe EU-meerjarenbegroting.

Tweede referendum Eerder vanavond sprak het Lagerhuis zich met grote meerderheid uit tegen een tweede referendum over de brexit. In dat afgewezen amendement stond dat het brexituitstel gebruikt moest worden voor een nieuwe volksraadpleging. Lagerhuisleden verwierpen het met 334 tegen 85 stemmen. De stemming was geen goede graadmeter voor de parlementaire steun voor zo’n tweede referendum. De grootste oppositiepartij Labour steunde het amendement niet en ook de officiële People’s Vote-campagne was tegen, omdat de aandacht uit zou moeten gaan naar de stemming over het verlengen van de brexitdeadline.

Lees ook: