Londen geeft Saudische kroonprins warm onthaal

Midden-Oosten-achtige taferelen vonden gisteren in de Britse hoofdstad Londen plaats. Het gezicht van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman (MbS) prijkte op voorpagina's van de grote kranten, in advertenties, op billboards op straat en langs de snelwegen, zelfs op taxi's. De kroonprins is namelijk op bezoek – het is zijn eerste reis naar het Westen sinds hij als troonopvolger werd aangewezen – en voor het Britse bedrijfsleven betekent dat winst.

MbS is de architect van de bloedige Jemen-oorlog en de man achter de arrestatiegolf van miljardairs in zijn land

Buitenlandminister Boris Johnson stond beneden aan de bordestrap van het Saudische regeringsvliegtuig zijn gast op te wachten om hem vervolgens met twee kussen en een omhelzing te begroeten. De kroonprins werd daarna naar Buckingham Palace gebracht voor een ontmoeting met Queen Elizabeth, een 'voorrecht' dat doorgaans slechts is voorbehouden aan staatshoofden.

Cholera Het warme onthaal van de Saudische kroonprins in Londen legt de ijskoude machtspolitiek bloot die aan de westerse buitenlandpolitiek ten grondslag ligt. De universele waarden die de Britten uitdragen in de VN-veiligheidsraad, zoals het belang van mensenrechten en democratie, zijn plotsklaps verdwenen. Tijdelijk althans, want het bezoek van MbS duurt drie dagen. Daarna gaat de kroonprins door naar Amerika, waar hem eveneens een groot welkomstcomité staat op te wachten. MbS is een controversieel figuur in de internationale politiek. Hij is de architect van de bloedige Jemen-oorlog, die al aan duizenden Jemenieten het leven heeft gekost. De oorlog heeft tevens een cholera-uitbraak veroorzaakt en als gevolg van de chaos en de Saudische blokkade worden miljoenen Jemenieten met de hongerdood bedreigd.

Leonardo da Vinci MbS is de man achter de arrestatiegolf van miljardairs in zijn land en de diplomatieke crisis met Qatar. Hij staat er ook om bekend miljarden aan gemeenschapsgeld te verkwanselen. Zo kocht hij in 2015 bijvoorbeeld een jacht van een half miljard euro en volgens de The New York Times is hij ook de koper van het duurste schilderij aller tijden: de Salvator Mundi van vermoedelijk Leonardo da Vinci (waarde: 382 miljoen euro). Daar staat tegenover dat MbS vrouwen het recht verleende om auto te rijden en om sportwedstrijden bij te wonen. De Britten benadrukken vooral deze maatregelen om hun vriendschap te rechtvaardigen. Zij hebben MbS hard nodig. Hij is namelijk grotendeels verantwoordelijk voor de privatisering van het staatsoliebedrijf Saudi Aramco. De Britten en Amerikanen vechten om een beursnotering, en hebben een charmeoffensief ingezet. De Britten hebben nu een voorsprong: de kroonprins bezocht hun land het eerst.