Londen blijft dralen bij uitgang EU

Dat de Britten geen haast maken met hun gewenste vertrek uit de Europese Unie, wisten we. Maar dat ze zelfs na de harde brexit-datum van 29 maart 2019 nog een paar jaar willen blijven 'genieten' van de lusten en lasten van het EU-lidmaatschap, dat mag een verrassing heten. Premier Theresa May sprak deze Britse wens vanmiddag formeel uit in een beladen brexit-toespraak in Florence.

De verwachtingen voor die Toscaanse toespraak waren hooggespannen. Na maanden van onzekerheid zou May eindelijk met concrete voorstellen komen over de EU-loze toekomst van haar land. De vierde brexit-onderhandelingsronde in Brussel werd er zelfs voor uitgesteld naar volgende week.

Dat zou betekenen dat de echte Brexit op z'n vroegst in 2021 een feit zal zijn.

Om een gevreesde harde brexit-schok in 2019 te dempen, stelt de Britse premier een overgangsperiode voor waarin alles min of meer hetzelfde blijft. In die tijd kunnen alle details van de toekomstige betrekkingen met Europa worden uitgewerkt. May spreekt van een 'uitvoeringsperiode', die, zoals het er nu voorstaat, twee jaar zou moeten duren. Dat zou betekenen dat de echte Brexit, waartoe 51,9 procent van de Britse kiezers op 23 juni 2016 besloot, op z'n vroegst in 2021 een feit zal zijn.

Te vroeg Eigenlijk geeft May hiermee toe dat ze de artikel-50-brief, waarmee het Verenigd Koninkrijk op 29 maart van dit jaar het EU-lidmaatschap formeel opzegde, te vroeg heeft ingeleverd, zo stellen critici. Immers, waarom zou je om een overgangsperiode vragen als je een half jaar eerder met die brief te kennen hebt gegeven alles binnen twee jaar te kunnen regelen? Dat is wat artikel 50 van het EU-verdrag impliceert. Veel tijd ging verloren door de vervroegde parlementsverkiezingen die May eerder dit jaar uitriep. Haar poging om kiezers te winnen voor haar brexit-aanpak, mislukte bovendien faliekant. 'Gedeelde geschiedenis, gedeelde uitdagingen, gedeelde toekomst', stond er vanmiddag te lezen op May's lessenaar. © REUTERS Parallel daaraan verlopen de brexit-onderhandelingen in Brussel zeer stroperig. Eigenlijk zijn het VK en de 27 andere EU-landen het maar over één ding eens: er hangt een klok aan de muur, en die tikt. Er resteert nog ongeveer een jaar om over alle ingewikkelde onderdelen overeenstemming te bereiken.