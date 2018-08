Lombok is opnieuw getroffen door een zware aardbeving

Volgens een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP heeft de beving aardverschuivingen veroorzaakt in de heuvelachtige gebieden en leidde dit tot paniek onder de bewoners van het eiland.

Op een video van het Internationale Rode Kruis is te zien dat in de buurt van het dorp Belanting huizen deels zijn ingestort door de aardbeving. Over de totale schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend.

Ring van vuur Lombok, dat ten oosten ligt van het vakantie-eiland Bali, is sinds 29 juli getroffen door een reeks aardbevingen en naschokken. Precies twee weken geleden richtten een zware beving met een kracht van 6,9 en een serie andere bevingen ook verwoestingen aan op het eiland. Toen kwamen ruim 460 mensen om het leven en raakten zeker 1350 mensen gewond. Meer dan 350.000 mensen zijn nog steeds dakloos. De schade wordt geschat op meer dan 300 miljoen euro. Bovendien wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Indonesië ligt op de zogenoemde ‘Ring van Vuur’ rond de Stille Oceaan, waar continentale aardschollen op elkaar botsen. Het land wordt daardoor geregeld geteisterd door vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. In 2004 was Indonesië ook een van de landen die werd getroffen door een zware tsunami vanuit de Indische Oceaan, die 226.000 levens eiste.

