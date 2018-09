Lof voor politieoptreden na terreuraanval Amsterdam CS

De politie gaat ervan uit dat de Afghaan die vrijdag twee toeristen neerstak op het CS in Amsterdam bewust daarheen is gereisd en alleen handelde. Waarschijnlijk zijn de twee Amerikanen willekeurig neergestoken, maar zekerheid daarover gaf burgemeester Femke Halsema nog niet.

Lees verder na de advertentie

De twee toeristen werden rond het middaguur in de westelijke stationshal van achteren neergestoken door Jawed S., een negentienjarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning. Ze zijn zwaargewond, maar aanspreekbaar. De politie wist de man snel neer te schieten. Hij verklaarde later uit terroristisch motief te handelen.

Rutte sprak zijn 'diepste respect' uit voor de agenten en NS-medewerkers

De Duitse politie deed een inval in zijn woning – in een niet genoemde plaats in de deelstaat Rijnland Palts – en onderzoekt daar in beslag genomen gegevensdragers: harde schijven en usb-sticks. De tiener was volgens het Duitse persbureau DPA niet in beeld bij de autoriteiten vanwege extremisme.

'Laffe daad' S. is het hele weekend met hulp van een tolk verhoord en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Tot die tijd doen burgemeester en justitie geen verdere uitspraken. Het Openbaar Ministerie, burgemeester en de politie zagen geen reden om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad. Hierover is ook nauw contact geweest met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het dreigingsniveau blijft op vier, wat reëel gevaar betekent. “Er is snel en effectief gereageerd”, aldus Halsema. “Amsterdam is heel goed voorbereid.” De burgemeester bezocht vrijdag het Centraal Station en sprak met geschrokken werknemers. Premier Rutte sprak van een ‘laffe daad’. Rutte spreekt daarnaast zijn “diepste respect” uit voor de agenten en NS-medewerkers die volgens de premier “adequaat hebben gereageerd in een noodsituatie”. Vorige week stond in het teken van het oplopende conflict rond de cartoonwedstrijd die PVV-voorman Geert Wilders had uitgeschreven over de profeet Mohammed. Duizenden Pakistanen demonstreerden en trokken in een mars op van de stad Lahore naar de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Islamabad. Die werd beveiligd door honderden militairen.

Privacy respecteren Dinsdag werd op het CS in Den Haag een 26-jarige Pakistaan opgepakt die op Facebook in het Urdu had gedreigd met een aanslag op Wilders en de Tweede Kamer. Donderdag riepen de Taliban in buurland Afghanistan op tot aanvallen op de Nederlandse troepen aldaar. In een verklaring werd de cartoonwedstrijd over een ‘godslasterlijke en vijandige actie’ van Nederland tegen alle moslims genoemd. Er werken ongeveer honderd Nederlandse militairen in Afghanistan die daar training geven. Diezelfde donderdag blies Wilders de cartoonwedstrijd af. In een verklaring op Twitter zei hij dit te doen omdat inmiddels ook andere Nederlanders werden bedreigd. “De dreigementen lopen de spuigaten uit”, verklaarde hij. “Het gaat niet alleen om mij. Inmiddels lopen ook anderen gevaar door alle dreigementen van extreme moslims die niet alleen mij maar heel Nederland als doelwit zien en meer van de dood en terreur houden dan van het leven.” De Amerikaanse ambassade vraagt iedereen om de privacy te respecteren van de gewonde mannen. Die liggen overigens in een onbekend ziekenhuis. Ambassadeur Pete Hoekstra dankte de politie en hulpdiensten voor hun effectieve en moedige optreden bij het aanhouden van de verdachte en het bieden van medische zorg.

Lees ook: