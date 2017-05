Lloret de Mar wil geen Britse 'destroyers' meer, maar families en cultuurzoekers

Voor de bewoners van Lloret de Mar was in de zomer van 2011 de maat vol. Na het uitvallen van de airconditioning in discotheek Colossos raakten grote groepen feestvierders, die het pand in allerijl moesten verlaten, verwikkeld in een dagenlange veldslag met de autoriteiten. De Llortenses, de inwoners van het ooit zo kalme vissersdorpje, trokken daarna uit protest zelf de straat op. Ze waren helemaal klaar met de jonge, drinkende en balkonspringende budgettoeristen - een sentiment dat in heel Spanje al jaren leeft.

Vijf jaar later lag in het stadhuis van Lloret een strijdplan op tafel om het 'dronkenmanstoerisme', zoals de Spanjaarden het noemen, danig uit te dunnen. Het strandoord moet zich meer op families, sportieve toeristen en cultuurzoekers richten; op bezoekers die meer te besteden hebben. Burgemeester Jaume Dulsat (36) kreeg het plan in zijn handen gedrukt toen hij vorig jaar aantrad. Of hij dit vijfjarenplan, waar 7,5 miljoen euro (onder meer Europees geld) mee gemoeid is, even uitvoerde.

Geen geringe opgave. De verantwoordelijk wethouder struikelde al over de zaak. "Hij wilde te snel", zegt Dulsat diplomatiek. Hij doet het nu liever zelf. "We kunnen zon en strand niet afwijzen. Dat is onze kern. Wij moeten onszelf opnieuw uitvinden met meer orde, evenwicht en toerisme op niveau", stelt hij. Waarom bijvoorbeeld niet meer zakenreizigers? Oplaadpunten voor elektrische auto's en fietspaden? Sportclubs uit Noord-Europa kunnen in de winter prima in Lloret komen trainen.

Heikel punt is wel dat veel ondernemers in Lloret al jaren een goede boterham verdienen aan de jonge budgettoerist. Vooral rond de Avingida Just Marlés Vilarrodona, het hart van het uitgaansgebied, doen tequilabars, patattenten en discotheken goede zaken. Bijvoorbeeld club Tropics. Eigenaar Teddy Law schudt zijn hoofd als het over de plannen van het stadhuis gaat. "Wij kunnen hier van alles verbeteren en dat is ook nodig. Maar dit zijn wel ónze bezoekers." Ja, zegt Law, zijn klanten zijn sinds jaar en dag aan de jonge kant en komen om uit te gaan. Maar wat dan nog? Het uitputtend feesten in Lloret is volgens de horecabaas voor veel jongeren een overgangsritueel naar volwassenheid.

Deze va­kan­tie­gan­gers blijven komen omdat Lloret 'goedkoop en dichtbij' is

Liever in de vip-ruimte Toch is Law de burgemeester al een stap voor. Millennials willen al lang niet meer en masse met touroperators in hetzelfde T-shirt door de straten hossen, merkt hij. Ze zoeken het zelf wel uit met hun smartphone. "Eerst organiseerden wij vooral schuimfeesten en missverkiezingen. Maar jongeren zitten nu liever in een vip-ruimte met een fles Grey Goose Vodka", merkt Law. En de klant is koning, en dus ging de club van Law op de schop. Hij breidde de vip-ruimtes uit en liet ster-dj's als Afrojack, Paris Hilton en Steve Aoki invliegen. Maar de deur sluiten voor zijn jonge gasten (vanaf zeventien jaar), dat doet hij niet zolang ze zich gedragen. Law: "Zij hebben van Lloret een belangrijke bestemming gemaakt. Ik hoop dat ze hier over tien jaar nog zijn." Rotterdammer Peter den Braber ziet de aantrekkingskracht van Lloret op jongeren ook niet zomaar wegebben. "Hier willen mensen knallen. Het is wensdenken dat je dit kunt veranderen." Als tiener kwam Den Braber zelf op feestvakantie naar Lloret. Nu leeft hij van de Lloret-bezoekers, die hij meeneemt naar strandfeesten met hamburgers, sangria en bananenboten. Alles inclusief. In het hoogseizoen vermaakt hij zo soms wel duizend bezoekers per dag. Deze vakantiegangers blijven komen omdat Lloret 'goedkoop en dichtbij' is, meent Den Braber. "Als je weinig geld hebt om op vakantie te gaan, kun je toch naar Lloret. Dat vind ik mooi." Ze komen voor een korte periode. Alles gaat aan diggelen. De schade is voor ons. Hotelmanager Anna Castan

Opeengepakt overnachten Lloret - 38.000 inwoners in de winter, tot een kwart miljoen in de zomer - moet het hebben van de kwantiteit, weet ook hotelmanager Anna Castan. Midden in het uitgaanshart runt zij Gran Hotel Flamingo, waar gasten voor dertig euro per nacht opeengepakt in gedeelde kamers overnachten. "Ik noem het destroyer-toerisme. Ze komen voor een korte periode. Alles gaat aan diggelen. De schade is voor ons. Maar wij verdienen aan het volume." Toch ziet Castan wel brood in een transformatie van het strandoord. Haar bedrijf stak onlangs vijf miljoen euro in een grondige verbouwing van een ander typisch Lloret-hotel tot een chique boetiekvariant. Het eerste jaar liep volgens Castan boven verwachting: "Deze verandering is belangrijk voor Lloret, anders bezwijkt de stad. Het zal langzaam gaan. Maar als dit een succes wordt, volgt de rest vanzelf", voorspelt zij. Ja, het imago van Lloret is hardnekkig, zegt burgemeester Dulsat over zijn gemeente, die in de jaren zestig na een uitgebreide reclamecampagne door de Noord-Europese vakantievierder werd ontdekt. "Als er morgen een jongen van de vierde verdieping dondert, staan alle tv-zenders hier weer op de stoep. Wij hebben een stigma. Dat is heel moeilijk te veranderen." "Maar voor de Britse feestvierders die hier elk jaar komen, is dit de laatste keer", zegt de burgemeester beslist. "Natuurlijk dit is geen Venezuela. Ik kan niemand iets verbieden. Maar wij kunnen ze het wel makkelijk of moeilijk maken." Het is even wennen voor de stad die in de jaren tachtig en negentig nog enthousiast adverteerde het oord te zijn met de meeste meters bar in Europa Zo heeft Dulsat al bedacht geen vergunningen meer te verlenen voor allerhande buitenactiviteiten van de Britten, om zo hun enthousiasme te temperen. "De markt zal hen er uiteindelijk uitgooien. Dat gebeurt nou eenmaal als je achterblijft", zegt hij strijdbaar.

Klassieke muziek Zowel de sector als de burgemeester gaan vooralsnog behoedzaam te werk. Het zit 'm in de details. Allereerst moeten de hotels een andere uitstraling krijgen: wie een waterpark voor kinderen in een verblijf wil aanleggen, krijgt daar gemakkelijk een vergunning voor. Want dit trekt families. Een stop op nieuwe discotheken is al van kracht. Ook is er onlangs een nieuw museum geopend en worden de Tuinen van Santa Clotilde, vol neo-klassieke beelden en keurig gesnoeide hegjes, volop aangeprezen. De Lloret-bezoeker kan daar tegenwoordig terecht voor een klassiek openluchtconcert. Het is even wennen voor de stad die in de jaren tachtig en negentig nog enthousiast adverteerde het oord te zijn met de meeste meters bar in Europa. Maar ook al heeft de communicatie van de gemeente een draai gemaakt, Nederlandse touroperators prijzen Lloret voor het komende seizoen nog altijd aan als een uitbundig feestoord.

Wild dansend De websites van bekende touroperators als Beachmasters en Gogo laten er geen misverstand over bestaan wat er in Lloret te halen is. 'Als niks moet kan alles', is de leus van Beachmasters. Op de website staat een flitsend filmpje van wild dansende jongeren. Lloret is volgens de touroperator bedoeld voor de 'diehard party lovers die doorgaan tot de zon opkomt'. Wie rust en cultuur wil, kan beter een andere bestemming kiezen, staat er voor de zekerheid bij.

Spaans toerisme groeit Het toerisme in Spanje brak vorig jaar voor de zevende maal op rij het eigen record met 75,3 miljoen buitenlandse bezoekers. Catalonië ontving met 17 miljoen toeristen het grootste aantal toeristen van alle Spaanse regio's. Na Barcelona is Lloret de Mar de grootste trekpleister in de streek en de vijfde van Spanje. Toerisme is met een bijdrage van 11 procent aan het bnp zeer belangrijk voor Spanje, dat herstellende is van de economische crisis. De grote groei is volgens analisten overigens enigszins geflatteerd, omdat veel toeristen nu kiezen voor Spanje, vanwege de terreurdreiging in andere mediterrane zonbestemmingen.

