Liverpool verricht een klein wonder tegen Liverpool

De Rotterdamse middenvelder van Liverpool kwam in de return tegen FC Barcelona in de halve finales direct na rust in het veld. Met doelpunten in de 54ste en 56ste minuut zorgde Wijnaldum ervoor dat Liverpool de opgelopen schade uit de eerste wedstrijd (3-0) volledig wegwerkte.

Wijnaldum is de eerste speler die in de halve finales als invaller in één wedstrijd twee doelpunten maakt

De Reds waren vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen via Divock Origi, die ook de vierde treffer maakte na een slim genomen hoekschop in de 79ste minuut.

