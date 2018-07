Liverpool is hot - en niet alleen door het voetbal en The Beatles

Liverpool kampte jaren met een slecht imago. Als in Engelse tv-series een crimineel voorkwam, had hij niet zelden een Liverpools accent. Behalve onveilig was het stadshart ook vies en saai. Maar in het begin van deze eeuw onderging het centrum een behoorlijke opknapbeurt. Voor ruim een miljard euro liet het stadsbestuur een gigantisch winkelcentrum neerzetten: Liverpool One.

Lees verder na de advertentie

Daarvóór was het havengebied al op de schop gegaan. Waar eerder grote schepen aanmeerden en werden volgeladen, staan nu winkels, hotels en uitgaansgelegenheden. Veel oude pakhuizen zijn behouden gebleven en opgeknapt. Eyecatcher is het Albert Dock, waarin ook het Beatles Museum is gevestigd. Tegenover het museum staat The Wheel of Liverpool. Zowel het reuzenrad als de toegangsprijs is hoog: voor 9 pond kunt u een paar minuten rondjes draaien.

Liverpool leverde maar liefst 60 nummer-1-hits

Van verre is de blikvanger van de stad te zien: de Liverpool Cathedral met de 188 meter hoge toren. Die is nog niet zo oud: pas in 1978 was hij helemaal klaar, maar de bouw begon al in 1904. Paul McCartney werd er in 1950 afgewezen als koorknaap - maar trad er later wel op toen hij wereldfaam had veroverd.

Liverpool Cathedral. © Trouw Beeld

Een van de mooie dingen aan Engeland is dat de (meeste) musea gratis te bezoeken zijn. Zo hoort het. In Liverpool zijn er voldoende te vinden. Wie iets wil weten over de geschiedenis van Liverpool als ooit grootste havenstad ter wereld doet er goed aan het Liverpool Museum te bezoeken, aan de rivier de Mersey. Even verderop is in het Merseyside Maritime Museum een onderhoudende expositie te zien over de Titanic, het passagiersschip dat in 1912 verging op de Atlantische Oceaan had Liverpool als thuishaven. Ruim 1500 mensen lieten het leven.

Fab Four Na het uitbrengen van het nummer ‘Love Me Do’ in 1962 groeiden The Beatles uit tot ’s werelds bekendste popgroep. Liverpool laat er geen twijfel over bestaan waar de roots van John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Star liggen. In de stad kom je veel standbeelden tegen van de Fab Four, bijvoorbeeld op de gevel van het Hard Days Night Hotel in North John Street. Bij Pier Head in het oude havengebied staat het fraaiste standbeeld, levensecht én levensgroot. Iets verderop vertrekken de Beatles Tours. De bussen stoppen onder meer bij Penny Lane en Strawberry Fields, en bij de voormalige woonhuizen van John, Paul, George en Ringo. De huizen van John en Paul kunnen bezocht worden, met speciale tours van de National Trust, die de woningen beheert Fameuze muziek uit Liverpool komt niet alleen van The Beatles natuurlijk. What about Gerry and the Pacemakers, Cilla Black, Billy Fury, Echo & The Bunnymen, Franky Goes to Hollywood, OMD - de lijst is nog veel langer. Standbeeld van The Beatles op Pier Head. © Reuters

Muziekcultuur Liverpool leverde ruim zestig nummer 1-hits af voor de hitparades in Groot-Brittannië. Je voelt dat de muziekcultuur is vergroeid met deze stad. Vooral rond de opnieuw opgebouwde Cavern Club in Matthew Street, waar onder meer The Beatles hun doorbraak beleefden, treden veel bands en singer- songwriters op. In de pubs, maar ook op straat. In 1964 brachten Gerry and the Pacemakers het nummer ‘Ferry Cross the Mersey’ uit, ter gelegenheid van de gelijknamige speelfilm waarin de band uit Liverpool de hoofdrol had. De ferry bestaat uiteraard echt en vertrekt nog steeds vanaf Pier Head in het voormalige havengebied. De Ferry Cross the Mersey kan u vervolgens naar Wallasey of Birkenhead brengen, plaatsen aan de westkant van de rivier op het schiereiland Wirral, dat voor het gemak vaak - ten onrechte - tot Liverpool wordt gerekend. Maar het is wél Merseyside, en de moeite waard. © Louman & Friso Een straat zonder pub is geen straat, lijkt de gedachte in Liverpool Birkenhead is ook te bereiken per trein, die daarvoor onder de Mersey door rijdt. Behalve voetbalclub Tranmere Rovers (de ‘derde club van de Merseyside’) is het in 1847 geopende Birkenhead Park een bezienswaardigheid, met zijn vele bruggen, monumentale panden en natuurschoon. De Amerikaanse architect Frederick Law Olmsted wandelde er in 1850 rond, raakte danig onder de indruk en ontwierp op basis van Birkenhead Park zeven jaar later Central Park in New York.

Voetbal De stad levert met Everton en Liverpool twee voetbalclubs die uitkomen in de Premier League. Everton werd opgericht in 1878 en speelde aanvankelijk op Anfield Road, tot leden van de club in 1892 ruzie kregen met eigenaar (en bierbrouwer) John Houlding. Everton ging aan de overkant van Stanley Park spelen, op Goodison Park. Houlding richtte uit nijd op Anfield Road een nieuwe club op: Liverpool FC. In 1963 speelden Gerry and the Pacemakers op de middenstip op Anfield hun nummer 1-hit ‘You’ll never walk alone’. Sindsdien zingen de Liverpool-fans het lied voor élke thuiswedstrijd, al 55 jaar lang. Komt dat zien, kippenvel gegarandeerd. De Ferry Cross the Mersey. © Janika Höysniemi Een straat zonder pub is geen straat, lijkt de gedachte in Liverpool, in elk geval in het centrum. Eén pub, dicht bij Lime Street Station, is vernoemd naar huisarts Dr. Duncan, die zijn patiënten in de negentiende eeuw voorschreef bier te drinken in plaats van water. Bacteriën in het water veroorzaakten in die tijd vaak cholera. Volgens een chauffeur van de Hop On Hop Off-bus een afdoende middel: ‘Anyway, I never had cholera since!’

Hoe er te komen? Wie vanuit Amsterdam met de trein naar Liverpool wil, moet daar zo’n negen uur voor uittrekken. Pak vanaf Amsterdam-CS de trein naar Brussel, stap daar over op de Eurostar naar Londen St. Pancras en neem vanaf daar de trein naar Lime Street Station in Liverpool. U kunt heen en weer voor 200 euro p.p. Op wat minder gunstige tijdstippen kan de prijs oplopen tot 600 euro. Lime Street is het meest centrale treinstation van Liverpool en een mooi beginpunt om de stad te leren kennen. Het traject Liverpool en Manchester was in 1830 overigens de eerste spoorlijn waar een passagierstrein volgens een vaste dienstregeling reed. Het vliegveld van Liverpool heet John Lennon Airport. Opdat u niet vergeet dat u in de stad van The Beatles bent. Bussen vervoeren reizigers in drie kwartier naar het stadscentrum. Een vliegretour op doordeweekse dagen kost zo’n 80 euro. Kaartjes om de huizen van John Lennon en Paul McCartney te bezoeken zijn te koop op: nationaltrust.org.uk/beatles-childhood-homes Lees meer artikelen uit de Trouw-bijlage Zomertijd in Groot-Brittannië in dit dossier.

Lees ook: