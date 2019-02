Liverpool hunkert naar de eerste titel sinds 1990

“Rechts ziet u het standbeeld van Queen Victoria”, zegt de gids, die een groep toeristen in een dubbeldekker door het centrum van Liverpool leidt. “Zoals u ziet: een serieuze blik, nooit een lach op haar gezicht.” En dan, na een korte stilte: “She must be an Everton fan.”

Britse humor. Voetbal is het gesprek van de dag in Liverpool. In de pubs, op het vliegveld, in de winkels, in de hop on hop off-bussen: waar je ook komt hoor je mensen praten over voetbal. En dan vooral over Liverpool FC, koploper in de Premier League. De ploeg staat vijf punten voor op nummer twee Manchester City, waardoor fans van ‘The Reds’ zich de nodige kwinkslagen kunnen veroorloven richting de grote, blauwe rivaal in de stad, Everton.

“We zeggen hier altijd: ‘Don’t count your chickens before they hatch’ ,” zegt Paul Collins, zijn leven lang al supporter van Liverpool. “We hebben lang genoeg op een titel moeten wachten, maar we willen niet te vroeg juichen.” Daar is John Achterberg het roerend mee eens. “De buitenwereld doet het, maar wij praten zelf nooit over een kampioenschap.”

Succes is een magneet. Liverpool, de ploeg waar de Nederlanders Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vaste waarden zijn, draait dan ook een topseizoen. De club, opgericht in 1892, verzamelde nooit in de historie in 24 wedstrijden meer punten dan nu: 61. In de competitie leed de ploeg slechts één nederlaag, bij Manchester City (2-1). Liverpool hunkert naar de landstitel, wat het eerste kampioenschap zou betekenen sinds 1990.

Voor het hotel waar de spelers en staf van Liverpool de avond vóór een thuiswedstrijd verblijven, verzamelt zich een grote schare supporters. Zij weten: rond zeven uur in de avond arriveert de spelersbus. Als die aan het begin van Hope Street - what’s in a name - de hoek omkomt, gaat er een luid gejuich op. Uit vele kelen klinkt een roep om een handtekening of een selfie, maar als de spelers uitstappen worden ze door beveiligers weggetrokken en naar de hotelingang gedirigeerd. Manager Jürgen Klopp fungeert als bliksemafleider, deelt tientallen handtekeningen uit en gaat met iedereen die het wil op de foto. “Het wordt iedere keer drukker hier”, zegt John Achterberg, de Nederlandse keeperstrainer van Liverpool die ook uit de bus stapt. “Heel veel van die mensen komen uit het buitenland. Het schijnt dat sommigen letterlijk uren staan te wachten.”

Van Dijk

Want hoe goed het ook gaat: er zijn nog veertien competitiewedstrijden te spelen. En voor de supporters zijn er volop redenen om sceptisch te zijn. Ook in 2009 en 2014 leek Liverpool op weg naar de titel, maar destijds ging het alsnog mis. “Er is wel een belangrijk verschil”, zegt Collins. “Jürgen Klopp is nu de manager. Hij is het beste wat de club is overkomen in de laatste twintig jaar. Daarnaast hebben we in Mohammed Salah een geweldige spits, is er een aantal goede aankopen gedaan en is de verdediging veel beter dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Virgil van Dijk speelt daarin een heel belangrijke rol. He is superb.”

Mohammed Salah, de topscorer van Liverpool, in actie tegen Leicester City. © BSR Agency

De komende weken zouden weleens bepalend kunnen worden in de titelrace. Manchester City ontvangt achtereenvolgens Arsenal en Chelsea, Liverpool speelt uit tegen West Ham United (maandag) en thuis tegen Bournemouth (9 februari). Daarna volgt het tweeluik in de Champions League tegen Bayern München. “Maar we kunnen niet te veel vooruitkijken”, zegt John Achterberg. “Bij ons is het motto: ‘Focus on the next game’. Wedstrijd voor wedstrijd. Niemand kan verslappen. Alleen als iedereen scherp blijft, hebben we een kans.”