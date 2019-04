Liverpool deelt twee rake tikken uit

Liverpool - Porto: 2-0

Lees verder na de advertentie

In het seizoen van de titeldroom gaf Liverpool dinsdagavond in Europa weer een paar keer gas. De koploper van Engeland, die voor het eerst sinds 1990 kampioen zou kunnen worden, deelde in de eerste kwartfinale van de Champions League rake tikken uit.

Waarschijnlijk waren het er ­genoeg: Liverpool versloeg Porto met 2-0. Met twee doelpunten in het eerste half uur waren de gedachten uitgegaan naar de dubbel tussen ploegen van vorig seizoen in de achtste finale. Liverpool, finalist uiteindelijk, won toen in het eerste duel, in Porto, met liefst 0-5. Zo erg werd het nu voor Porto niet, zo superieur was Liverpool gaandeweg ook niet, maar heel anders is het perspectief na één duel niet.

Wijnaldum werd met wat last van de rug gespaard. Misschien kwam het ook goed uit.

De Nederlandse inbreng was op Anfield beperkt gebleven. Liverpool-coach Klopp had alleen verdediger Van Dijk opgesteld. Middenvelder Wijnaldum werd met wat last van de rug gespaard, zo klonk het. Het kwam Klopp misschien ook goed uit. Met Wijnaldum heeft Liverpool vaak een wat vlak, eenvormig middenveld.

Met de Afrikaan Keita, voor dit seizoen voor een recordbedrag van 60 miljoen euro overgenomen van Leipzig, won de linie dinsdag aan creativiteit. Keita kon zich al vroeg laten gelden, zij het met enige meeval. Doordat Oliver Torres zijn schot van richting veranderde, had de oude topdoelman Casillas geen kans meer (1-0).

Fraai Het doelpunt was ingeleid met een vloeiende opzetje van de aanvallers Mané en Firminho. Liverpool toonde meer van die aanvallen, gebaseerd op energie, beweeglijkheid en opofferingsgezindheid, de voornaamste deugden die coach Klopp sinds jaar en dag predikt. Fraai was ook de aanval voor het tweede doelpunt. Aanvoerder Henderson stuurde bal strak naar Alexander-Arnold en na diens voorzet kon Firminho intikken (2-0). Zo goed en snel was Liverpool. Portugese clubs staan bekend om hun defensieve kwaliteiten en met slechts zeventien tegendoelpunten in de competitie beantwoordt Porto doorgaans aan dat beeld. Maar Liverpool sneed er soms doorheen. Salah schoof de bal naast na een merkwaardige terugspeelbal van Otavio en Firminho schoot iets te gejaagd in na weer zo’n door Henderson geregisseerde aanval. Porto was enigszins verzwakt, dat diende gezegd. Twee routiniers ontbraken vanwege schorsingen: de belegen verdediger Pepe en de Mexicaanse strateeg Herrera. Spits Marega kreeg zowaar in de eerste helft twee kansen in kort tijdsbestek. Hij schoot de bal eerst op de voet van doelman Becker en kon ’m even later niet krachtig genoeg verlengen. Liverpool en Van Dijk verdedigden niet soeverein, ook in het begin van de tweede helft niet. Maar dicht bij een mogelijk belangrijk uitdoelpunt kwam Porto toch niet en Liverpool, rommelig na rust, stokte.

Tottenham wint in stevig duel van Manchester City De kwartfinale tussen Tottenham Hotspur en Manchester City was dinsdagavond een enerverende wedstrijd met stevige duels. De thuisploeg maakte het de bezoekers van Pep Guardiola lang moeilijk in Londen. Net toen de Citizens het heft in handen leken te nemen, scoorde Heung-Min Son voor Spurs: 1-0. Spurs-doelman Hugo Lloris stopte de penalty van Sergio Agüero City was na dertien minuten dicht bij een goal, toen scheidsrechter Björn Kuipers na ingrijpen van Var Danny Makkelie een penalty gaf voor een handsbal van verdediger Rose. Spurs-doelman Hugo Lloris keerde de inzet van Sergio Agüero echter. Na een uur raakte de ploeg van manager Pochettino topscorer Harry Kane kwijt. De enkel van de spits klapte dubbel in een duel met City-back Fabian Delph. Manchester City, met Gabriel ­Jesus in het veld voor Agüero, trok het spel twintig minuten voor het einde steeds meer naar zich toe. De Zuid-Koreaanse aanvaller Son, die kort daarvoor nog geblesseerd op de grond lag, keerde het tij echter weer. Hij vertrok in de 78ste minuut eerst van randje buitenspel, stopte daarna de bal precies op de achterlijn, draaide om Delph heen en schoot van dichtbij hard binnen. Protesten van Manchester City werden door de Var gesmoord.

Lees ook: