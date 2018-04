Liverpool deelt Manchester City een gevoelige tik uit

Liverpool heeft zich in een uitstekende uitgangspositie gemanoeuvreerd om voor het eerst sinds 2008 de halve finales van de Champions League te bereiken. In het Engelse onderonsje met Manchester City zegevierde de ploeg van coach Klopp vanavond met ongekende cijfers over de aanstaande kampioen van Engeland. Op een uitzinnig Anfield Road werd het maar liefst 3-0.

De fans van Liverpool beleefden in het eigen stadion een prettig déjà vu. Op 14 januari beslisten The Reds in korte tijd de competitiewedstrijd tegen Manchester City. Met drie doelpunten tussen de 59ste en 68ste minuut nam Liverpool destijds een 4-1 voorsprong. Het werd uiteindelijk 4-3, nog altijd de enige nederlaag van City in de Premier League. Het voelde voor Liverpool als een zoete revanche voor de smadelijke 5-0 nederlaag eerder tegen Manchester City.

Ook vandaag had Liverpool niet veel tijd nodig om de bezoekers uit Manchester op een grote achterstand te zetten. Na 31 minuten stond het al 3-0 voor de thuisclub, met Van Dijk in de basis en Wijnaldum beginnend op de bank. Liverpool begon bijzonder agressief aan de wedstrijd en Salah brak al snel de ban. Na opzichtig geklungel in de verdediging van Manchester City schoot de aanvaller van dichtbij raak.

De man in vorm

Met de treffer liet Salah zien dat hij de man in vorm is bij Liverpool. Met 29 doelpunten voert de Egyptenaar de topscorerslijst in Engeland aan en hij schoot zijn land hoogstpersoonlijk naar de eindronde van het WK later dit jaar in Rusland. Ook in het derde doelpunt van Liverpool had Salah een aandeel. Uit zijn voorzet kopte Mané raak. Tussendoor had Oxlade-Chamberlain van afstand voor de 2-0 gezorgd.

In de tweede helft probeerde Manchester City met man en macht de opgelopen schade te herstellen. Liverpool, met Wijnaldum als vervanger van de al snel geblesseerd afgehaakte Salah, moest achteruit. De verdediging van de thuisclub, onder aanvoering van Van Dijk, hield echter vrij eenvoudig stand. Manchester City kwam niet tot scoren en dat gebeurde dit seizoen maar zelden. In de 49 wedstrijden in alle competities wist City slechts viermaal het net niet te vinden.

De afstraffing kwam hard aan bij Manchester City. De club, oppermachtig in eigen land, is hard toe aan een succes in Europa. The Citizens zijn al jaren verstoken van een Europese prijs. Vorig jaar werd Manchester City al in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door AS Monaco. Na de nederlaag van gisteravond moet de ploeg van Guardiola volgende week dinsdag vol aan de bak om niet opnieuw voortijdig te worden uitgeschakeld.

In Engeland is Manchester City bezig aan een superieur seizoen. Met het winnen van de League Cup is de eerste prijs reeds binnen. Komende zaterdag kan de club zich voor de vijfde keer, en voor het eerst sinds 2014, kronen tot kampioen. In een wedstrijd met een beladen tintje, want wat is er mooier om de titel binnen te halen in een rechtstreeks duel met rivaal Manchester United. Maar eerst moet de kater van vandaag worden verwerkt.