Live: Zeker 13 doden bij terreuraanslag met bestelbus in Barcelona

Volgens de politie in de stad veroorzaakte de bestelbus even na vijf uur vanmiddag een ‘enorme crash’ in het toeristische hart van de stad, toen het voertuig op de Ramblas opzettelijk tientallen voetgangers omver reed. Tien van de 50 gewonden zijn er slecht aan toe. Ziekenhuizen in Barcelona hebben mensen opgeroepen om bloed te komen doneren.

Het Spaanse radiostation Cadena Ser stelt van de politie te hebben vernomen dat er zeker 13 doden te betreuren zijn. De Catalaanse politie heeft dit aantal nog niet officieel bevestigd, wel dat het om een terreuraanslag gaat. Ook is bevestigd dat de gebruikte bestelbus een gehuurd Fiat-busje is. De huurder is bekend.

Arrestatie De politie meldde rond kwart over acht vanavond dat er een man is gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanslag. Hij wordt gezien als terreurverdachte. De Spaanse media TVE en El Independiente hebben een foto gepubliceerd van de mogelijke verdachte. Hij zou een in Marokko geboren man zijn van rond de 28 die legaal in Spanje verblijft. De verdachte zou al een strafblad hebben. De krant La Vanguardia meldt dat de politie een tweede verdachte heeft doodgeschoten, maar dit is niet bevestigd. De politie ontkende vanavond dat er sprake is geweest van een gijzeling door twee gewapende mannen in een bar vlakbij de plaats van de aanslag. Eerder op de avond maakten enkele media daar melding van. Volgens de Spaanse krant El Pais is het busje meer dan 500 meter over La Rambla door het publiek heen gereden. Het was op dat moment druk in de beroemdste toeristische straat van Barcelona, die ruim een kilometer lang is. Een Nederlandse getuige die in de buurt was, meldde net na de aanslag ook schoten te hebben gehoord, schreef hij op zijn twitteraccount. De bestuurder van de bestelbus sloeg te voet op de vlucht na zijn daad. Zwaarbewapende anti-terreureenheden stelden een klopjacht in, en hebben deze verdachte dus inmiddels achterhaald.

Tweede voertuig El Periodico meldt ook dat de politie in verband met de aanslag op zoek was naar een tweede voertuig dat de dader of daders zouden willen gebruiken om te vluchten na de aanslag. Dat busje zou zijn gelokaliseerd in de Catalaanse stad Vic, ten noorden van Barcelona. Verhaal loopt door onder kaart Weg die de bus heeft afgelegd over La Rambla in Barcelona voordat hij tot stilstand kwam. © Trouw De politie riep meteen na de aanslag iedereen op om binnen te blijven, het gebied te verlaten, de hulpdiensten niet in de weg te lopen en geen beelden via sociale media te verspreiden. Het openbaar vervoer in de wijde omgeving is stilgelegd. Mensen kunnen op Twitter via de hashtag #RedesSociales familie en vrienden laten weten dat ze veilig zijn, twittert de Catalaanse politie. Facebook heeft om dezelfde reden zijn zogeheten veiligheidscheck ingeschakeld voor Barcelona.

Steunbetuigingen Vanuit de hele wereld zijn steunbetuigingen binnengekomen en spreken vele leiders hun afschuw uit over de terreuraanslag in Barcelona. Premier Rutte sprak in een verklaring van 'afschuwelijke beelden vanuit Barcelona na een laffe aanslag tegen onschuldige mensen. Een zwarte dag op een plek waar veel mensen uit de hele wereld samenkomen. Onze gedachten zijn bij de vele slachtoffers en gewonden. We volgen de zaak op de voet. En Nederland staat klaar als hulp nodig is'. Ook de Amerikaanse president Donald Trump veroordeelde de aanslag en zegde 'de volledige steun van zijn land' toe via Twitter. Rusland en Mexico spraken eveneens hun onvoorwaardelijke steun uit aan de slachtoffers en autoriteiten. Dit bericht wordt aangevuld.

