Live: Zeker 13 doden bij aanslag met bestelbus

In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen ten zuiden van Barcelona meerdere mensen om het leven. In Cambrils was een grote politie-operatie bezig rond een mogelijke terroristische aanslag. Volgens de politie zijn meerdere terroristen gedood. Inwoners werd aangeraden om binnen te blijven. ,,Breng jezelf niet in gevaar," aldus de hulpdiensten op Twitter.

Volgens de politie in de stad veroorzaakte de bestelbus even na vijf uur vanmiddag een ‘enorme crash’ in het toeristische hart van de stad, toen het voertuig op de Ramblas opzettelijk vele tientallen voetgangers omver reed. Zeker vijftien van de tachtig gewonden zijn er slecht aan toe. Ziekenhuizen in Barcelona hebben mensen opgeroepen om bloed te komen doneren.

Ook drie Nederlanders zijn gewond geraakt bij de aanslag, maar zij zijn buiten levensgevaar, maakte het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag vanavond bekend. Onder de doden is ook een Belg, meldde de Belgische minister van buitenlandse zaken.

Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag in Barcelona. Dat gebeurde via het aan IS verbonden persbureau Amaq. "De plegers van de aanslag in Barcelona zijn soldaten van IS'', luidde het bericht.

Arrestatie

De politie meldde rond kwart over acht vanavond dat er een man is gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanslag. Hij wordt behandeld als terreurverdachte. De Catalaanse politie heeft een foto van hem gepubliceerd. Hij zou volgens Spaanse media een in Marokko geboren man zijn van rond de 27 die legaal in Spanje verblijft.

Een tweede verdachte werd opgepakt in Alcanar, ten zuiden van Barcelona, na een explosie in een woning. De politie vermoedt dat er in het pand explosieven werden gemaakt en denkt dat er een verband is met de aanslag in Barcelona. Geen van beide arrestanten is volgens de politie de bestuurder van de bestelbus. Die ging er na zijn daad te voet vandoor en was gisteravond nog voortvluchtig.

De Catalaanse politie ontkende later donderdagavond ook dat er sprake is geweest van een gijzeling door twee gewapende mannen in een bar vlakbij de plaats van de aanslag. Eerder op de avond maakten enkele media daar melding van.

Volgens de Spaanse krant El Pais is het busje meer dan 500 meter over La Rambla door het publiek heen gereden. Het was op dat moment druk in de beroemdste toeristische straat van Barcelona, die ruim een kilometer lang is. Een Nederlandse getuige die in de buurt was, meldde net na de aanslag ook schoten te hebben gehoord, schreef hij op zijn twitteraccount.

De bestuurder van de bestelbus sloeg te voet op de vlucht na zijn daad. Zwaarbewapende anti-terreureenheden stelden een klopjacht in.