Live: politie nog steeds op zoek naar tenminste één verdachte

In Barcelona reed een bestelbus in op de menigte in het toeristische hart van de stad, toen het voertuig op de Ramblas opzettelijk vele tientallen voetgangers omver reed. Zeker vijftien van de honderd gewonden zijn er slecht aan toe.

Bij een tweede aanslag in de Spaanse kustplaats Cambrils zijn vijf vermoedelijke terroristen gedood tijdens een antiterreuroperatie, waarmee een nieuwe aanslag zou zijn gestopt. Zeven andere mensen raakten gewond.

De Spaanse politie denkt dat er een verband is tussen beide aanslagen, en dat er een link is met een explosie in een woning in Alcanar waar explosieven werden gemaakt. Bij deze explosie kwam een persoon om het leven. De Spaanse autoriteiten vermoeden dat bij de aanslagen minimaal acht mensen waren betrokken, mogelijk meer. Ze zouden van plan geweest zijn een aanslag te plegen met gasflessen, meldt een bron bij justitie. Op meerdere plaatsen in Spanje is vrijdag om 12.00 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de aanslagen van donderdag en vrijdag. Na de minuut stilte was er applaus.

Koning Felipe en premier Mariano Rajoy van Spanje tijdens een minuut stilte op Placa de Catalunya, een dag na de aanslag op de Ramblas in Barcelona © REUTERS

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, is er geen reden om het dreigingsniveau in Nederland aan te passen na de recente aanslagen in Spanje. Het niveau blijft op vier van de vijf. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn.

Aanslag in Cambrils De vijf terreurverdachten die in Cambrils door de politie zijn doodgeschoten droegen bomgordels, maar die bleken nep te zijn. De politie liet vanochtend weten dat de situatie in de plaats die zo'n 120 kilometer ten zuiden van Barcelona ligt onder controle is. De gewonden in Cambrils zijn zes burgers en een politieagent. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de tweede aanslag in Spanje, meldt het ministerie van buitenlandse zaken. Volgens de Spaanse politie is er een verband tussen het incident in Cambrils en de aanslag eerder in Barcelona. Tekst loopt door onder de afbeelding Cambrils, donderdagnacht. De politie schiet vijf vermoedelijke terroristen dood om daarmee een tweede aanslag te voorkomen. © EPA

Aanslag in Barcelona Een bestelbus reed gisteren even na vijf uur ‘s middags met hoge snelheid in op voetgangers in een door toeristen veel bezochte wijk in Barcelona. Volgens ooggetuigen en de Catalaanse politie reed het busje opzettelijk zigzaggend mensen aan, met als doel zo veel mogelijk van hen te raken. De chauffeur van het bestelbusje wordt nog gezocht. Drie Nederlanders zijn gewond geraakt bij de aanslag die door IS is opgeëist, maar zij zijn volgens het ministerie van buitenlandse zaken buiten levensgevaar. Een 44-jarige Belgische vrouw die vakantie vierde met haar man en zonen is omgekomen. Meer dan honderd mensen die bij de aanslag in Barcelona gewond zijn geraakt, liggen nog in het ziekenhuis. De gewonden zijn verspreid over vijftien ziekenhuizen in de regio. Drie mensen zijn aangehouden in verband met de aanslag in Barcelona. Het zijn een Spanjaard die afkomstig is van Melilla, de Spaanse enclave in Afrika, en een Marokkaan. De nationaliteit van de laatste verdachte is nog niet bekend. Geen van beiden was de bestuurder van het busje en een van hen zegt niets met de aanslag te maken te hebben. Zijn paspoort zou zijn gestolen. Ook werd een man doodgeschoten die in het westen van Barcelona twee agenten aanreed die hem wilden aanhouden. Er is geen bewijs dat hij te maken had met de terreurdaad in het centrum. De regionale Catalaanse president zei vanmorgen dat er nog 'tenminste één terrorist voortvluchtig is. Het is onduidelijk of dit de bestuurder van het busje betreft die op de menigte inreed. Weg die de bus heeft afgelegd over La Rambla in Barcelona voordat hij tot stilstand kwam. © Trouw Lees ook de reportage van onze correspondent Alex Tieleman in Barcelona: Doodsangst in het hart van Barcelona Lees ook ons beeldverslag over de aanslagen in Barcelona met reacties van wereldleiders op de gebeurtenissen.

