Live: Doden bij 'terreuraanslag' met bestelbus in Barcelona

Volgens de politie in de stad veroorzaakte de bestelbus een ‘enorme crash’ in het toeristische centrum van de stad, op de Ramblas. Er zouden zeker twee doden zijn gevallen en tientallen mensen gewond zijn geraakt.

Lees verder na de advertentie

Volgens de Spaanse krant El Pais is dat het busje meer dan 500 meter over La Rambla door het publiek heen gereden. Een Nederlandse getuige die in de buurt was, meldde schoten te hebben gehoord, schreef hij op zijn twitteraccount.

De krant El Periodico meldde ook een incident in een restaurant in dezelfde buurt, waar twee gewapende mannen binnengedrongen zouden zijn. Er zou sprake zijn van een gijzeling, maar bevestigd is dit niet. Onduidelijk is ook of de twee iets te maken hebben met de aanslag met het busje.

De bestuurder van de bestelbus is op de vlucht geslagen. De politie heeft iedereen opgeroepen binnen te blijven en geen beelden via onder meer Twitter te verspreiden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.