Liselotte en Willemijn maken één crème voor man, vrouw, kind en baby

Wie mooi wil zijn, krijgt een hoop onzin te verduren. We hebben een dagcrème nodig, een nachtcrème, een speciale crème voor je ogen. Er zijn producten voor de gevoelige huid, de vette huid, de onrustige huid; voor de midlife-man, het jonge meisje, zuigelingen, de ‘rijpe’ vrouw. “Althans, zo wil de beauty-industrie ons doen geloven”, zegt Willemijn Kornelis (38). “Er worden bovendien een hoop claims gedaan die niet waar zijn. Wie de ingrediëntenlijst weet te ontcijferen, ontdekt bijvoorbeeld dat er in crèmes voor baby’s ook gewoon parfum zit - niet zo best voor de tere babyhuid.”

Niet voor niets gaven Kornelis en haar compagnon Liselotte Wannijn (36) hun bedrijf de naam SMPL. Zij meenden namelijk dat het allemaal simpeler, en transparanter kon. Eén zeep waarmee je handen, haar en lijf kunt wassen, één gezichtscrème voor dag én nacht. Voor man, vrouw, kind, baby - maakt allemaal niet uit. “We kiezen alleen maar natuurlijke ingrediënten, geschikt voor elk huidtype”, zegt Kornelis, die de boel tijdelijk in haar eentje runt nu Wannijn met zwangerschapsverlof is.

Kornelis en Wannijn kennen elkaar uit hun studietijd in Maastricht, toen Kornelis op de hotelschool zat en Wannijn nog rechten studeerde. Ze fantaseerden over een eigen bedrijf, ooit, maar wisten niet waarin. Dat begon vorm te krijgen toen Kornelis tijdens haar eerste zwangerschap een blog begon over gezond leven. Het groeide uit tot een onderneming, Kornelis vroeg Wannijn erbij. “We schreven over gezond eten, verkochten detoxkuren en retreats op Mallorca, gaven cursussen over energie op de werkvloer.”

Een steen als deodorant

Een vriendin wees Kornelis en Wannijn op een steen uit Marokko die dienstdoet als deodorant. “We probeerden hem uit, het werkte echt! We waren ook enthousiast over het idee dat het een eeuwenoud natuurlijk product is.” Ze besloten de steen te verkopen, eerst via hun blog, later ook in concept stores en ecowinkels. Hun deosteen - in hippe door hen zelf ontworpen verpakking - werd een succes.

Zo ontstond het idee voor een complete natuurlijke huidverzorgingslijn. “We wisten meteen dat er ook een kokoscrème moest komen - ik gebruikte zelf al jaren kokosvet uit grote onhandige potten - en we wilden producten met jojoba, aloë vera en arganolie, die ingrediënten vonden we zelf ook zo fijn.” Ze volgden hun eigen behoeften en kennis van natuurlijke ingrediënten, en zochten er een producent bij. Dat bleek nog knap lastig: “Veel laboratoria vinden het best eng. Ze zijn immers gewend chemische stoffen toe te voegen om een crème bijvoorbeeld langer houdbaar te maken.”