Liquidatie in Amsterdam: slachtoffer zou broer van kroongetuige zijn

Het schietincident had even voor negen uur plaats op de Tt. Melissaweg. Kort daarna werd een brandend voertuig aangetroffen op de Tt. Vasumweg.

Lees verder na de advertentie

Nabil B. (30) is de kroongetuige in een groot onderzoek naar liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Hij maakte onderdeel uit van de groep die vorig jaar januari in Utrecht bij vergissing een 31-jarige man doodschoot. Door die moord kwam B. in gewetensnood en hij besloot zelf naar justitie te stappen.

De verklaringen van B. zijn volgens het OM cruciaal voor het onderzoek naar een reeks liquidaties of pogingen daartoe vanaf 2012 in Utrecht en Amsterdam. Het gaat om ‘onverschillige’ afrekeningen in criminele groepen die zich bezighouden met drugshandel, aldus de officier van justitie. De drempel om elkaar om te leggen, lijkt bij de groep relatief jonge mannen steeds lager te liggen.

De maatschappelijke impact van die schietpartijen is groot, stelt het OM. De criminelen gebruiken volautomatische wapens in gewone woonwijken. Daarbij wordt voor lief genomen dat per ongeluk de verkeerde persoon wordt geliquideerd, of dat omstanders kunnen worden geraakt. Zo kwamen de kogels tijdens de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 – een afrekening die door het OM als beginpunt in deze zaak wordt gezien – in omliggende huizen terecht.

Lees ook: Kroongetuige zorgt voor doorbraak in onderzoek naar liquidatiereeks