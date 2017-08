Lion Capital zet Hema opnieuw in de verkoop

Een Albert Heijn To Go in elke Hema. Het had zo maar kunnen gebeuren als supermarktconcern Ahold eind 2010 Hema had gekocht. Maar zo ver kwam het niet. De prijs die eigenaar Lion Capital voor Hema vroeg, was net te hoog, vond Ahold. En dus bleef de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam in handen van de Britse investeerder.

Nu gaat Lion Capital het weer proberen. Volgens persbureau Reuters heeft de investeerder de Zwitserse zakenbank Credit Suisse ingehuurd om de verkoop te onderzoeken. Voorbereidingen werden al eerder getroffen. Zo loste het bedrijf deze zomer een aantal leningen voortijdig af om vervolgens opnieuw geld te lenen tegen een lagere rente. Na deze zogenoemde herfinanciering staat de winkelketen net iets stralender in de etalage.

Het is nog afwachten wat voor kopers zich voor Hema aandienen

Schulden Lion Capital kocht Hema in 2007 en overlaadde het bedrijf met schulden om de aankoop te financieren. Op zich geen ongebruikelijke constructie voor investeerders die rendement uit een bedrijf willen persen, maar de kredietcrisis en de opkomst van online winkelen gooiden roet in het eten. De consument was steeds minder in de winkelstraat te vinden, waardoor het voor Hema moeilijker werd om voldoende te verdienen om de hoge rentelasten te kunnen betalen. Ook kreeg Hema, net als Blokker, te maken met de concurrentie van het snelgroeiende en spotgoedkope Action. Een reorganisatie kon niet voorkomen dat de verliezen zich opstapelden. In 2014 ging het om een verlies van 189 miljoen euro, onder meer door eenmalige tegenvallers. Lion Capital besloot meer dan 220 miljoen euro bij te storten. Toch stond Hema in 2015 nog voor ruim 72 miljoen euro in het rood. Ondanks de rode cijfers bleef het bedrijf uitbreiden en dan vooral in het buitenland. Doel van Lion Capital is om Hema uiteindelijk weer met winst te verkopen om zo de eigen beleggers tevreden te stellen. De manier om dit te bewerkstelligen is reorganiseren én groeien. Het winkelconcern heeft ondertussen meer dan zevenhonderd winkels in zeven landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Spanje. Overigens wordt de omzet voor 80 procent in Nederland gehaald. De winkelketen heeft 11.000 mensen in dienst.

Tijd om uit te stappen Inmiddels zit het economisch tij mee. Consumenten trekken de portemonnee weer. En ook het omvallen van warenhuis V&D heeft Hema een steuntje in de rug gegeven. Vorig jaar liep het verlies terug tot 26 miljoen euro. Met een omzet van 1,19 miljard euro werd een eerder record gebroken, al gebeurde dit wel met bijna 120 winkels meer. Het is nog afwachten wat voor kopers zich voor Hema aandienen. Wordt het opnieuw een investeerder die nog wat meer geld uit Hema wil persen of komt er een eigenaar die Hema wat meer lucht geeft? In ieder geval moet Lion Capital er nu echt vanaf. Dit soort investeerders, ook bekend onder de noemer private equity, kopen puur en alleen bedrijven om een fors rendement te kunnen maken en dit uit te betalen aan partijen die hun geld bij hen hebben belegd. Na tien jaar eigenaar te zijn geweest, is het voor Lion Capital tijd om uit te stappen. Tenminste, als het de eigen beleggers nog enigszins wil bekoren.

