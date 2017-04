Lintjes voor Astrid Joosten, Henk Schiffmacher en 2816 anderen

Dat zijn iets meer onderscheidingen - 63 - dan vorig jaar. De afgelopen jaren was er sprake van een dalend aantal lintjes.

Elf mensen - negen mannen en twee vrouwen - zijn onderscheiden in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding is voor mensen die als individu bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard hebben verricht voor de samenleving. De betrokkenen zijn allen benoemd tot Ridder.

Verreweg de meeste onderscheidingen - 2807 - zijn in de Orde van Oranje-Nassau. De meesten (2475 mensen) zijn benoemd tot Lid. De overige 332 personen kregen de hogere graad van Ridder of Officier. Verreweg de meesten zijn koninklijk geëerd vanwege hun opmerkelijke inzet en verdiensten als vrijwilliger.

Op de Nederlandse Antillen ontvangen 31 mensen een onderscheiding: dertien personen op Aruba, tien op Curaçao, vijf op Bonaire en drie op Sint-Maarten.

Tekst loopt door onder de kaart.

Iemand komt alleen in aanmerking voor een onderscheiding als die door iemand anders is aangevraagd bij de burgemeester. Die stuurt de aanvraag door naar de commissaris van de Koning, waarna die terechtkomt bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. Daarna neemt de betrokken minister een besluit over het advies en ondertekent de koning handmatig elke toekenning bij Koninklijk Besluit.

De oudste gedecoreerde is de 99-jarige mevrouw Neeltje de Groot uit Sliedrecht. Zij is sinds 1936 actief als soldaat bij het Leger des Heils in Amsterdam, Hoorn en nu nog steeds in Gorinchem. De jongste met een lintje dit jaar is fietscrosser Raymon van der Biezen (30) uit Heesch. Hij is meervoudig Nederlands kampioen en zet zich op veel manieren in om zijn sport te promoten, onder meer bij de jeugd.

Bekende Nederlanders

Tv-presentatrice Astrid Joosten, tatoeëerder Henk Schiffmacher en grafisch ontwerper Jaap Drupsteen zijn enkele bekende landgenoten die woensdag zijn geëerd met een koninklijke onderscheiding.

Schiffmacher is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn veertigjarige loopbaan als tatoeëerder werd hij tot ver over de grenzen bekend om zijn tatoeagekunst. Ook is hij schrijver en kunstschilder en zet hij zich in voor organisaties die opkomen voor zwangere vrouwen met hiv en kinderen in ontwikkelingslanden. Ridder in deze orde werd Astrid Joosten, die naast haar televisiewerk ook actief is voor organisaties als Oxfam Novib en het Epilepsiefonds.

Drupsteen is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontwierp onder meer de guldenbankbiljetten, een paspoort en boekenbonnen. Daarnaast maakt hij bijzondere beeld- en geluidproducties. Dezelfde onderscheiding in deze orde is voor zuster Lucie Gimbrère van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. Zij is sinds 1960 restaurateur en boekbinder van eeuwenoude handschriften en middeleeuwse boeken en een internationaal vermaarde autoriteit in haar vakgebied.

Organisator Ilco van der Linde uit Amsterdam mag zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Als tiener begon hij in 1980 met Bevrijdingspop in Haarlem, waarna Van der Linde betrokken was bij de landelijke Bevrijdingsfestivals en -concerten en maatschappelijke evenementen als Dance4Life en de vredesbeweging Masterpeace.

Opmerkelijk is verder de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor wijkagent Henny Visser in de Haagse Schilderswijk. Hij heeft vertrouwen en respect weten te winnen van vele inwoners, zoals jongeren die dreigen te radicaliseren.

De echtelieden Jansen-ter Heege uit Hollandsche Rading zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het stel maakt al tientallen jaren theater over maatschappelijke thema's. Ook journalist Ton F. van Dijk (54) uit Haarlem, onder meer oud-hoofdredacteur van AT5 en netcoördinator bij NPO, mag zich Ridder noemen in deze orde.