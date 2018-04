Links en rechts zijn het eindelijk eens: tijdelijke contracten moeten duurder worden

Jarenlang hebben SP en PvdA beweerd dat het inhuren van een werknemer met een tijdelijk contract duurder moet zijn dan iemand die een vast contract krijgt. In het vorige kabinet met de VVD kregen de sociaal-democraten het niet voor elkaar. En nu komt een centrum-rechts kabinet ermee.

Het plan staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die D66-minister Wouter Koolmees van sociale zaken maandag openbaarde. De WW-premie wordt lager voor mensen in vaste dienst en gaat omhoog voor werknemers met een tijdelijk contract. Deze prikkel moet bedrijven ertoe bewegen eerder een contract aan te bieden voor onbepaalde tijd.

Het voorstel is onderdeel van een breder plan om regels te veranderen op de arbeidsmarkt. Koolmees wil ook het ontslaan van personeel makkelijker maken, maar wie de laan uit wordt gestuurd, krijgt mogelijk een hogere ontslagvergoeding. Voor mensen die al heel lang in dienst zijn, gaat de ontslagvergoeding juist omlaag. De proeftijd voor nieuwe vaste contracten wordt verlengd van twee naar vijf maanden. En drie opeenvolgende tijdelijke contracten mogen weer in totaal drie jaar duren in plaats van twee jaar.

Flexibele schil

Koolmees schrijft in een toelichting: “Werkgevers zijn terughoudend om werknemers in vaste dienst te nemen door de risico’s en kosten die verbonden zijn aan een vast contract.” Vorig jaar had ongeveer 35 procent van de werknemers een tijdelijk contract (inclusief zelfstandigen zonder personeel, zzp’ers). Dat was vijftien jaar geleden nog 22 procent.

Terwijl VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vorig jaar een nieuw kabinet formeerden schreef de oppositie in spe al een plan waarin ook wordt gepleit voor een hogere premie voor tijdelijke contracten. SP, PvdA en GroenLinks stellen voor om voor tijdelijke werknemers vier keer zoveel premie te rekenen als voor vaste werknemers. Tijdelijke werknemers komen namelijk ook vier keer zo vaak in de WW als vaste werknemers, redeneren de drie partijen. Maar minister Koolmees denkt dat een premie voor flexcontracten die tweeënhalf tot drie keer zo hoog is voldoende effect heeft.

De drie linkse partijen schrijven in hun plan: “Een flexibele schil voor ziek en piek is uit het oogpunt van een gezonde bedrijfsvoering begrijpelijk. Hiermee is de explosieve groei van het aantal flexibele contracten niet te verklaren. De werkelijke oorzaak is het feit dat flexwerk te goedkoop is ten opzichte van vast werk. Het is een economische wet dat flexibiliteit geld kost. Of het nu gaat om het huren van een kantoor of om het kopen van een flexibel vliegticket. Maar als het om werknemers gaat, gaat deze logische regel niet meer op.”

Hoewel de oppositiefracties zich kunnen vinden in Koolmees’ plan voor duurdere flexcontracten, krijgt hij hun steun niet. Want de andere voorstellen die de minister doet in zijn wetsvoorstel, zoals de versoepeling van het ontslagrecht, wijzen SP en PvdA resoluut af. Zij vinden ook dat het verschil tussen de premies van vast en flex substantieel moet zijn.