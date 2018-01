Limburg: Maak van ons heuvellandschap Unesco Werelderfgoed

Toeren over groene heuvels en struinen langs beken waarin forellen zwemmen. Het Zuid-Limburgse landschap is een trekpleister waar toeristen tot rust komen. Misschien komt het zelfs op de Unesco Werelderfgoedlijst te staan.

De heuvelgemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem en de VVV Zuid-Limburg willen het Limburgs heuvellandschap voordragen bij Unesco, zo hebben ze bekendgemaakt. "Het gebied is meer dan heuvels. Het is uniek", zegt Anya Niewierra algemeen directeur van VVV Zuid-Limburg.

"Als je vanuit Nederlands perspectief kijkt, dan is het de uithoek van het land. Maar voor de Europese geschiedenis is deze regio van grote invloed geweest." In Limburg zijn prehistorische vuursteenmijnen te vinden en nog altijd is het Romeinse landschap zichtbaar. "Het is een bijzonder cultuurlandschap dat je niet meer veel ziet. Dat hebben we altijd goed onderhouden en bewaard."

Vlaai Ook de befaamde Limburgse rijste- en abrikozenvlaaien kennen een lange historie. "De Spanjaarden namen rijst en gedroogde abrikozen mee. Wij hadden al de bodem, de vlade en zo werd vlaai gemaakt." Volgens Jean-Paul Kompier, wethouder van de gemeente Vaals, is het landschap alleen niet voldoende voor een plek op de Unesco-lijst. "Ik zou inzetten op Limburg als de bron van Europa." Daarin vindt hij de taal, cultuur en de verschillende nationaliteiten die er van oudsher samenleven belangrijk. Welke kernwaarden terugkomen in de aanvraag of welke regio precies wordt voorgedragen, gaan de betrokkenen het komende half jaar onderzoeken. Dan gaat de kandidatuurronde van start. De initiatiefnemers hopen dat met een Unesco-stempel meer belangstelling ontstaat voor het gebied en voor de economische en maatschappelijke waarde van het landschap en de cultuur. De initiatiefnemers zullen nog wel geduld moeten oefenen: voor 2025 maken ze geen kans op een nominatie door het kabinet. De Nederlandse nominaties staan tot 2025 al vast. Gemeenten en VVV willen de tussenliggende tijd gebruiken om Rijk en vervolgens Unesco te overtuigen van de uniekheid van het heuvelland.

Heeft plaatsing nut? Het voormalige eiland Schokland, de stelling van Amsterdam, het molencomplex Kinderdijk, zomaar drie van de tien voorbeelden van de lijst van Werelderfgoederen van Nederland. Maar wat heb je eigenlijk aan die status? (tekst gaat verder onder afbeelding) Zicht op het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland. © AFP Wil een gebied in aanmerking komen voor een plekje op de prestigieuze lijst, dan moet het voldoen aan een van de tien criteria. Bijvoorbeeld het criterium dat het een meesterwerk van een creatief menselijk genie vertegenwoordigt, buitengewone natuurverschijnselen of natuurlijke schoonheid bevat of een bijzonder voorbeeld is van belangrijke langlopende ecologische en biologische processen. Juridisch betekent een plekje op de Werelderfgoedlijst niets. De status kon de kap van het oerbos Bialowieza in Polen niet voorkomen, dat is uiteindelijk door de EU tegen gehouden. Ook in de Waddenzee - erfgoed sinds 2009 - werd gewoon geboord naar gas. Daartegen werd in 2016 een wet aangenomen in de Tweede Kamer.