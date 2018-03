Lilian Janse mogelijk eerste vrouwelijke SGP-wethouder

Vier jaar nadat Lilian Janse uit Vlissingen geschiedenis schreef als eerste vrouwelijke SGP-raadslid, kan zij dit jaar opnieuw een grens verleggen door als eerste SGP-vrouw wethouder te worden. Onder haar leiding groeide de Vlissingse fractie deze week naar twee zetels, waardoor de partij een sleutelrol heeft bij de coalitieonderhandelingen. Janse staat ‘positief’ tegenover het wethouderschap, laat ze weten. “Ik heb wel ideeën over welke portefeuille ik zou willen.”

Met 12 fracties in een raad met 27 te vergeven zetels is de politiek in Vlissingen verbrokkeld. Partij Souburg-Ritthem en Lokale Partij Vlissingen behaalden elk vijf zetels, daarna volgen enkel een- en tweekoppige fracties. De VVD, die derde werd, lijkt de meest logische partner om bij het college aan te schuiven, waarna de SGP 'zomaar' de vierde benodigde partij kan worden, voorspelt Janse. "Dat zou betekenen dat ik wethouder word."

De staatkundig gereformeerden maken in Vlissingen gouden jaren door onder leiding van Janse. In 2014 wist ze als lijsttrekker de eerder verloren zetel te heroveren en dit jaar groeide de fractie door naar twee zetels. Is er sprake van een Lilian Janse-effect? “Ja, ik denk het wel. We kregen 1164 stemmen, terwijl onze vaste achterban uit 300 tot 400 mensen bestaat. Driekwart van de kiezers bracht een sympathiestem uit.” Op straat vertelden volslagen onbekenden Janse op haar te stemmen, ‘want je doet het goed én je bent een vrouw’.

Ook op andere plekken in het land is er een kleine, heel voorzichtige revolutie gaande, acht jaar nadat de rechter de SGP verbood om vrouwen buiten politieke functies te houden. Dit jaar konden kiezers in zeker zeven gemeenten op een SGP-vrouw stemmen voor de raad, naast Vlissingen in onder meer Amersfoort, Sliedrecht en Zeist. Meest in het oog sprong Paula Schot, die in Amsterdam de lijst aanvoerde. Een zetel won ze niet. Alleen Janse haalde woensdag genoeg stemmen.

De Vlissingse is erg gelukkig met het toegenomen aantal vrouwen op de SGP-lijsten. “Ik vind dat prachtig. Het getuigt van lef dat het lokale bestuur ze op de lijst zet en de leden ermee akkoord gaan. Ik ben benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen.”

Of Janse andere SGP-vrouwen de afgelopen jaren heeft aangemoedigd zich te kandideren? “Ik ben niet de boer opgegaan om vrouwen te ronselen, of wat dan ook.” Ze acht het wel denkbaar dat haar praatjes bij vrouwenclubs in de omgeving andere vrouwen enthousiast hebben gemaakt. “Er kwam na afloop eens een SGP-dame naar me toe die het raadswerk ook wel wat leek.”

Komende dinsdag staat inmiddels rood omcirkeld in Janses agenda. Dan mag ze, net als alle andere partijen, op de koffie bij de winnaar van de verkiezingen om over het nieuwe college te praten. Heikele punten om te bespreken: de geplande bouw van vakantiewoningen in het Nollebos, en de koopzondagen. "We zullen vragen of we af toe dissident mogen zijn en afwijkend mogen stemmen."

Komt het wethouderschap ervan, dan ‘gaat er weer een heel circus komen’, weet Janse, die praktisch alle media de afgelopen jaren op bezoek kreeg in Zeeland. Ze wordt er niet anders van. “Sta ik er morgen in?", vraagt ze aan het eind van het gesprek. "Dan neem ik morgen een Trouw mee uit het depot. Ik bezorg nog steeds kranten."