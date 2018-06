Lijdt u ook aan de horror synonymi?

Veel onbekender, maar zeker zo frequent, is de 'horror synonymi': de angst voor gelijke betekenissen. De taal zelf, maar zeker ook de taalgebruiker, houdt niet van twee verschillende woorden die hetzelfde betekenen. Daar krijg ik elke week wel een mail over.

Lees verder na de advertentie

Vanuit de angst dat woorden hetzelfde zouden betekenen, gaan mensen argumenteren dat ze juist strikt verschillen

Enige tijd geleden stond in Trouw de zin 'Het is een heilloze weg om Trump met overleg op andere gedachten te brengen'. Een lezer viel over dat 'op andere gedachten brengen'. Hij merkt op: ik schreef dat vroeger (50 jaar geleden) in een opstel, en de leraar zette er een streep onder: het moest zijn 'tot andere gedachten te brengen'. O ja, en 'om' is ook overbodig.

Dat laatste is een soort omgekeerde horror vacui (de vrees voor overbodigheid), maar het eerste is de angst dat die twee woorden hetzelfde zouden betekenen. Vanuit die angst gaan mensen argumenteren dat ze juist strikt verschillen. Net als we eerder ooit zagen bij 'omdat' en 'doordat' is dat echter niet hoe de taal werkt.

Bij bijna-synoniemen zie je vaak dat een van de keuzes zich gaat specialiseren. Dat is hier de versie met 'tot', die een duidelijke doelbetekenis krijgt (of houdt). De andere vorm wordt een soort overkoepelende vorm, die breder van betekenis is. 'Op andere gedachten brengen' duidt in zijn algemeenheid aan dat je veroorzaakt dat iemand andere gedachten krijgt. Met 'tot andere gedachten brengen' benadruk je dat het om het streven gaat om dit te veroorzaken.

Tips: mail naar Peter-Arno Coppen.

In onze rubriek 'Taal' helderen Peter-Arno Coppen en Ton den Boon grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels voor u op. Lees hier eerdere afleveringen.