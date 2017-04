Liggen de brillen van Hans Anders straks in de Action?

Kunnen we ons straks op koopjesjacht bij de Action en en passant ook meteen een bril aan laten meten bij Hans Anders? Niets is onmogelijk nu 3I, de investeringsmaatschappij achter ondermeer Action en Basic fit, de Nederlandse optiekketen heeft overgenomen. Aankomend bestuursvoorzitter Remco Boerefijn van Hans Anders ziet dat nog niet gebeuren. ‘We zullen straks zeker kijken wat voor kennis we onderling met Action kunnen delen, maar een shop-in-shop hoort daar wat mij betreft niet bij.’

De nieuwe investeerder ziet ondermeer door de snelle vergrijzing in Europa, voldoende groei­mo­ge­lijk­he­den voor Hans Anders

De Nederlandse brillen discounter staat al sinds eind 2015 in de etalage bij de huidige eigenaren, de investeringsmaatschappijen Alpinvest en Alpha Private Equity. Onderhandelingen met verschillende geïnteresseerde partijen, onder wie volgens onbevestigde berichten ook toen al 3I, liepen in 2016 echter op niets uit. De prijs die werd gevraagd voor Hans Anders zou destijds te hoog zijn. Nu zijn partijen er wel in geslaagd tot overeenstemming te komen en neemt 3I het stokje over. De nieuwe investeerder ziet ondermeer door de snelle vergrijzing in Europa, voldoende groeimogelijkheden voor Hans Anders.

3I stopt zelf 200 miljoen euro in Hans Anders. Dat is niet het hele bedrag dat gemoeid is met de overname, weet ceo Boerefijn te vertellen. Hoeveel er daarnaast nog gefinancierd wordt door de banken wil hij niet zeggen. Wel dat de investering van 3I meer dan de helft bedraagt van het totale overnamebedrag.

Goedkope Japanse brillen Hans Anders is bijna 35 jaar geleden opgericht door een aantal mannen waarvan twee met de voornaam Hans. Zij hadden een collectie Japanse brillen ontdekt van prima kwaliteit, die echter opmerkelijk goedkoop was. In Nederland was de optiekmarkt toen nog erg ondoorzichtig en lagen de prijzen op een relatief hoog niveau. Dat moest anders dachten de heren, waarna ze de brillenketen Hans Anders op zetten. Sinds 1999 verkopen de winkels ook hoortoestellen. Bang voor te veel invloed van 3I op de be­drijfs­voe­ring is Boerefijn vooralsnog niet Anno 2017 draait de keten goed in de sterk concurrerende brillenmarkt. In 2016 steeg de omzet van het concern sneller dan het gemiddelde van de optieksector, en het brillenhuis wist haar marktaandeel opnieuw te vergroten, zowel in omzet als afzet. Naast de 253 Nederlandse vestigingen heeft Hans Anders nu 105 winkels in België, 62 in Frankrijk en 36 in Zweden, waarmee het totaal op 456 komt. Topman Boerefijn verwacht dit jaar al door te kunnen groeien naar 475 winkels. Hij wil zowel in Nederland uitbreiden als in de bestaande buitenlandse markten. Ook zijn er plannen om nieuwe Europese markten te betreden. Uit concurrentieoverwegingen vertelt Boerefijn niet welke landen dat zijn. Bij verdere internationale expansie verwacht hij belangrijke input van 3I, dat hier veel ervaring mee heeft. Naast het openen van nieuwe winkels, zal net als vorig jaar, ook verder worden ingezet op renovatie van bestaande winkels en verhuizing naar betere winkellocaties. Bang voor te veel invloed van 3I op de bedrijfsvoering is Boerefijn vooralsnog niet. ‘Daar geven de overnamegesprekken geen enkele reden toe. Er is veel vertrouwen. En je hebt het natuurlijk ook een beetje in eigen hand, want hoe beter je presteert hoe meer vrijheid je normaliter krijgt.’

