Lifeline-kapitein: Met slecht weer kan ik niet voor de levens van de passagiers instaan

"Er worden golven van 1.80 meter hoog en veel wind verwacht. Het wordt dan moeilijk om de veiligheid van de passagiers te waarborgen. Er moet snel een oplossing worden gevonden".

De Duitse Claus-Peter Reisch (57) is de kapitein van het schip Lifeline, dat vorige week donderdag 234 Afrikaanse migranten - onder wie veel Soedanezen - voor de Libische kust uit de golven heeft gehaald. Zowel Malta als Italië ontzeggen dit schip van de Duitse niet-gouvernementele organisatie (ngo) Mission Lifeline de toegang tot hun havens. Daarom vaart Reisch met zijn overvolle schip al vijf dagen doelloos rond. "We zitten nu 25 zeemijl ten zuid-oosten van Malta. We varen momenteel naar het zuiden, want er is onweer dat ik zo veel mogelijk uit de weg wil gaan. De migranten zijn al drijfnat en zeeziek. Als het onweer voorbij is, vaar ik weer naar het noorden."

Heel veel opties heeft de kapitein niet. Terugvaren naar Libië om de migranten daar af te zetten, weigert Reisch. "Libië is de hel, dat weet iedereen. Daar is oorlog." Naar Spanje varen, zoals reddingsschip Aquarius met 629 migranten aan boord twee weken geleden deed, sluit Reisch uit.

Migranten zijn speelbal

"De Lifeline is maar 32 meter lang. Het is uitgerust als nood-reddingsschip. We kunnen een grote groep migranten bij kalme zee vier, vijf dagen aan boord houden. Technisch gezien zijn we wel in staat om naar Spanje, hier 1500 kilometer vandaan, te varen. Maar als ik daar al voldoende brandstof voor zou hebben, dan is zo'n reis in open zee, met slecht weer, te gevaarlijk voor de passagiers. Ik kan hooguit het Franse eiland Corsica halen."

Het nieuwe anti-immigratie beleid van Italië frustreert de kapitein behoorlijk. "De migranten op mijn schip zijn een bal in een slecht spel." Maar zag hij niet aankomen dat dit zou gebeuren? De Aquarius werd immers ook al door Italië en Malta geweigerd? Reisch: "We kunnen de migranten toch niet laten verdrinken? Mensenlevens redden op zee is onze plicht."

Mission Lifeline is een Duitse ngo, maar het schip vaart onder Nederlandse vlag. Reisch vindt dat de regeringen van die landen zich nu moeten inspannen voor een oplossing. "Die landen moeten met Frankrijk en Spanje gaan praten en bereiken dat er daarvandaan een groot schip wordt gestuurd om onze gasten op zee over te nemen." Er is haast geboden. "Nu is de zee nog vrij kalm, maar over aan aantal uren niet meer. Bij slecht weer kan ik niet voor de levens van de passagiers instaan."