Liever verf op je voordeur dan een benzinebom door de ruit

Bij Tweede Kamerlid Meindert Leerling thuis was een molotovcocktail naar binnen gegooid. De fractievoorzitter van de Reformatorisch Politieke Federatie (RPF), een van de voorlopers van de ChristenUnie, en zijn gezin hadden de ontstane brand op tijd kunnen blussen. Een kort artikeltje volstond voor sommige kranten.

Het zegt veel over de tijdgeest van toen, het jaar 1982. Radicalen van verschillende signatuur schroomden niet hun grieven met geweld kracht bij te zetten. De maatschappij en de media waren het bijna gewoon gaan vinden. En na de modernisering en secularisering van de voorgaande jaren kon een figuur als Leerling ook niet op ieders sympathie rekenen. Velen zagen hem en zijn partijgenoten als restanten van een voorbije tijd.

Na de brand bij Leerling was er tijdelijk extra toezicht van de politie, ook bij wat andere volksvertegenwoordigers uit de rechtse hoek. Die extra inspanning was tijdelijk. De familie Leerling vroeg zich af of ze het huis tijdens de vakantie wel alleen kon laten. De RPF-voorman plaatste een advertentie in zijn partijblad om vrijwilligers te zoeken die tijdens die weken op zijn woning wilden passen.

Leerling lag in de nacht van Eerste op Tweede Pinksterdag 1982 thuis in Huizen in bed, toen hij glasgerinkel hoorde. Eenmaal beneden zag hij een brandend projectiel in zijn huiskamer liggen. Het raamkozijn had al vlamgevat. Het lukte om het vuur te blussen, voordat de brandweer arriveerde.

Niet de enige

De brand bij Leerling paste in een reeks van gebeurtenissen die maanden. Ook bij de Tros in Hilversum en in het huis van Hans Knoop (bekend van de opsporing van oorlogsmisdadiger Pieter Menten) werd in dezelfde tijd een benzinebom naar binnen gegooid. "Het hele gezin sliep boven", vertelt de journalist nu. "Gelukkig lag op de bank beneden een logé, die onmiddellijk alarm sloeg." Trauma's heeft Knoop er niet van opgelopen. "Ik was al vaker bedreigd. Dat hoort bij het vak. Als je glazenwasser wilt worden, moet je ook geen hoogtevrees hebben."

Knoop was in de ogen van de aanslagplegers waarschijnlijk te veel pro-Israël. De Tros werd verweten te veel aandacht te besteden aan tweehonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en de VS.

In juli 1982 pakte de politie vier verdachten op. Een van hen kwam snel weer vrij. Een 23-jarige bewoner van Huizen gaf zijdelingse betrokkenheid toe. De hoofdverantwoordelijken bleken jongens, een negentienjarige uit Hilversum en een van zeventien uit 's-Graveland. De twee betitelden zichzelf als anarchisten en wilden met hun acties 'hun linkse idealen naar buiten brengen en protesteren tegen de huidige democratie'. Ze bekenden de brandstichtingen bij Leerling en Knoop en een aanslag op een benzinestation in Hilversum (gericht tegen Shells aanwezigheid in Zuid-Afrika). Daarnaast hadden ze brieven gestuurd naar de Amerikaanse en Franse ambassade waarin ze dreigden met 'harde actie en bommen'. De Nederlandse minister van justitie kreeg te lezen dat hij binnenlandse aanslagen kon voorkomen door de BVD, de ME en de marechaussee op te heffen en alle totaalweigeraars vrij te laten. Mede door knullig opereren liep RAF-NL snel tegen de lamp.

