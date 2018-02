Liep Utrecht miljoenen mis met verkoop sociale woningen in Kanaleneiland?

Nu Utrechtse woningen voor topprijzen verkocht worden, roept een ­oude beslissing van de gemeente vragen op. Utrecht deed vier flats in de wijk Kanaleneiland voor een habbekrats van de hand. De kopers verdienden miljoenen.

Vandaag hield de raad een spoeddebat over de kwestie. Er komt een onderzoek naar de controle op publiek-private samenwerkingen, zoals die op Kanaleneiland. Maar verantwoordelijk wethouder Paulus Jansen (wonen, SP) bleef overeind.

Aanleiding voor het debat was een onderzoek van het journalistieke platform Follow the Money en het AD/Utrechts Nieuwsblad. Zij berekenden dat internationale vastgoedbeleggers met de verkoop van 252 woningen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland binnen een paar jaar 23 miljoen euro verdienden.

Opknappen In 2006 besloot de gemeente de leefbaarheid op Kanaleneiland te verbeteren door meer verschillende ­bewonersgroepen aan te trekken. De gemeente, twee woningcorporaties en bouwbedrijf Heijmans sloegen de handen ineen in het samenwerkingsverband GEM. Duurdere huur- en koopwoningen moesten sociale huurwoningen vervangen. De crisis bemoeilijkte dit en in 2013 was alleen renovatie van de oude blokken nog een optie. Maar geld ontbrak. GEM ging op zoek naar een andere partij. In die periode bood alleen Aventicum zich aan. Een privaat fonds van Credit Suisse, gefinancierd met geld uit Qatar. Volgens Follow the Money en het AD/Utrechts Nieuwsblad zijn vier flats met in totaal 252 sociale huurwoningen in 2016 voor 0 euro overgedragen aan Aventicum. De journalisten berekenden dat Aventicum de panden voor 75.000 per stuk opknapte en voor 51 miljoen doorverkocht aan een andere partij. Een winst van 23 miljoen euro. Volgens wethouder Jansen klopt niet alles van de journalistieke publicaties. De renovatiekosten lagen hoger, zegt hij. Bovendien was er geen sprake van een gratis overdracht. De woningcoöperaties hebben in ruil voor de flats grond gekregen om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De hoge winst verklaart Jansen door de geëxplodeerde huizenprijzen en lage rente. Een deal als met Aventicum zal de gemeente niet snel

meer sluiten Tijdens het debat werd duidelijk dat de meeste raadsleden niet zozeer uit waren op het vertrek van de wethouder, maar vooral meer controle wilden op financieringsconstructies en meer grip van de gemeente op de woningmarkt.