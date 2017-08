Lieke Martens is de beste voetbalster van Europa

De 24-jarige Nederlandse aanvalster, die vorige maand nog werd verkozen tot beste speelster van het gewonnen EK in eigen land, kreeg de prijs in Monaco uitgereikt. Martens zelf was erg blij met haar prijs: “Dit is fantastisch, ik ben sprakeloos. Zonder mijn ploeggenoten had ik dit nooit gered. Ik wil ze heel erg bedanken."

Het is voor haar een bekroning op een zeer goed seizoen. Niet alleen bij haar Zweedse club FC Rösengard, maar ook op het EK, waar ze met drie doelpunten en door haar dribbels Nederland de weg wees.

Martens heeft voor haar status hard moeten werken. Ze verliet al snel haar ouderlijk huis, in het Noord-Limburgse Bergen, om zich te richten op voetbal. Ze speelde bij VVV, Heerenveen, Standard Luik, Duisburg en de laatste drie jaar in Zweden. Daar zei ze ooit over in Trouw: “Ik zou iedereen aanraden hetzelfde te doen. Ik ben ervan overtuigd dat je daar alleen maar beter van kan worden.”

Door haar goede seizoen verdiende ze bovendien een transfer naar FC Barcelona. De club van Messi, inderdaad. Maar met hem stond Martens na afloop van de ceremonie dus niet op het podium. Die andere grootheid in de Spaanse competitie mocht met haar op de foto: Cristiano Ronaldo, die tot beste speler van Europa werd gekozen.

Martens maakt ook nog kans om wereldvoetbalster van het jaar te worden. Ook Vivianne Miedema is daarvoor genomineerd.

